MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä hajotti autoaan aamupäivällä.

Kalle Rovanperä on pudonnut kauas kärjestä.

Toyotan Esapekka Lappi pysähtyi auton teknisten ongelmien takia useampaan kertaan Kreikan MM-rallin erikoiskokeella 12 ja putosi kärkikolmikosta. Hän oli edellisen erikoiskokeen 11 jälkeen kisassa toisena.

Lappi putosi kokonaiskilpailussa 20:nneksi. Hän on jäänyt kärjestä lähes 14 minuuttia.

Kauden kymmenes MM-kisa on ollut Jari-Matti Latvalan tallipäälliköimälle Toyotalle vaikea, sillä kuljettajien MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä kolhi erikoiskokeella 9 autoaan. Hänen eronsa kärkeen kasvoi yli kuudella minuutilla.

Rovanperä on kokonaiskilpailussa vasta sijalla 22 eli kaukana MM-pisteistä. Hän on jäänyt kärjestä yli 15 ja puoli minuuttia.

”Ajoin yksinkertaisesti liian hitaasti, eilen kärkikuljettajan aura-auton roolistaan sorateillä kärsinyt Rovanperä kertoi erikoiskokeen 12 jälkeen wrc.comille.”

Kilpailua johtaa Hyundain Thierry Neuville. Suomalaisista parhaiten ovat sijoittuneet WRC2-luokassa ajavat Emil Lindholm ja Teemu Suninen. Skodan Lindholm on kahdeksantena (–5.13) ja Hyundain Suninen yhdeksäntenä (–5.43).

Kokonaiskilpailussa toisena oleva Hyundain Ott Tänak on toisena, reilut 34 sekuntia jäljessä johtavaa tallikaveriaan Neuvillea. Tänak on MM-sarjassa Rovanperän jälkeen toisena, suomalaista jäljessä 72 pistettä, kun jäljellä on neljä MM-kilpailua.

Hyundain kolmosjohdon täydentää konkarikuljettaja Dani Sordo. Kilpailua johtanut Fordin 48-vuotias veteraanikuski Sebastien Loeb joutui keskeyttämään aiemmin päivällä siirtymäosuudella.