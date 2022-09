Aika-ajoja väritti runsas lähtöruuturangaistusten määrä.

Ferrarin Charles Leclerc lähtee paalupaikalta Monzassa ajettavaan Italian gp:hen sunnuntaina.

Leclerc oli lauantain aika-ajoissa nopein mutta olisi lähtenyt paalupaikalta hieman heikommallakin suorituksella. Leclerc oli kärkikuljettajista ainoa, jolla ei ollut tiedossa lähtöruuturangaistuksia.

”Olen hyvin iloinen kierroksesta. Viikonloppu on ollut hieno tähän asti”, Leclerc sanoi haastattelussa aika-ajojen jälkeen.

Esimerkiksi toiseksi nopeimman ajan ajanut Max Verstappen joutuu lähtemään taaempaa viiden ruudun rangaistuksen takia. Toisesta ruudusta lähtee Mercedeksen George Russell.

Syy rangaistuksiin on siinä, että tallit päätyivät vaihtamaan moottoreita nyt, kun vuorossa on rata, jolla ohittaminen on keskimääräistä helpompaa.

Alfa Romeon Valtteri Bottas oli yksi lähtöruuturangaistuksen saaneista. Hän oli aika-ajoissa 12:nneksi nopein, mutta lähtee taaempaa. Bottaksen lähtöruutu on 15:s.

Bottas oli tyytyväinen aika-ajon antiin. Viaplayn haastattelussa hän sanoi auton tuntuneen etenkin harjoituksissa hyvältä.

”Hyvä nähdä, että ollaan lähellä kolmatta osiota. Jos olisi ollut vähän vetoapua, olisi ehkä oltukin. Vauhti tuntuu olevan vähän parempaa täällä kuin viime kisoissa”, Bottas sanoi Viaplaylle.

Williamsin Alex Albon on sivussa tämän viikon gp:stä. Hänen tilallaan ajaa hollantilainen Nyck de Vries. Albonin poissaolosyy on umpilisäkkeen tulehtuminen, jonka vuoksi hän hakeutui sairaalaan.

Formula 1:n MM-sarjan kilpailu 16/22, Italian gp:n aika-ajo:

1) Charles Leclerc Monaco, Ferrari 1.20,61, 2) Max Verstappen Hollanti jäljessä 0,145 sekuntia, 3) Carlos Sainz Espanja, Ferrari –0,268, 4) Sergio Perez Meksiko, Red Bull –1,045, 5) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –1,363, 6) George Russell Britannia, Mercedes –1,381, 7) Lando Norris Britannia, McLaren –1,423, 8) Daniel Ricciardo Australia, McLaren –1,764, 9) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri –2,487, 10) Fernando Alonso, Espanja, Alpine ei aikaa,

11) Esteban Ocon Ranska, Alpine, 12) Valtteri Bottas Suomi, Alfa Romeo, 13) Nyck de Vries Hollanti, Williams, 14) Guanyu Zhou Kiina, Alfa Romeo, 15) Yuki Tsunoda Japani, AlphaTauri, 16) Nicholas Latifi Kanada, Williams, 17) Sebastian Vettel Saksa, Aston Martin, 18) Lance Stroll Kanada, Aston Martin, 19) Kevin Magnussen Tanska, Haas, 20) Mick Schumacher Saksa, Haas.

Sunnuntain kilpailun lähtöjärjestystä muuttavat kuljettajien autojen moottorimuutoksista hankkimat lukuisat lähtöruuturangaistukset.

Lähtöruudut sunnuntain kilpailussa: 1) Leclerc, 2) Russell, 3) Norris, 4) Ricciardo, 5) Gasly, 6) Alonso, 7) Verstappen, 8) de Vries,, 9) Guanyu, 10) Latifi,

11) Vettel, 12) Stroll, 13) Perez, 14) Ocon, 15) Bottas, 16) Magnussen, 17) Schumacher, 18) Sainz, 19) Hamilton, 20) Tsunoda. (STT)