Tornion T75-raveissa on hieman erikoiskierroksen leimaa. Seitsemän oikein -tuloksille on tarjolla 125 000 euron ylimääräinen jackpot.

Pelillisestikin kierroksen rakenne suosii kapeita systeemejä, joten nyt jos koskaan rivi kannattaa jättää sisälle pelkkänä T7-pelinä. Torniossa kantaa pääsee ottamaan lähes jokaiseen kohteeseen.

Kahdessa avauslähdössä Kari Lehtosen valmentamat hevoset ovat päärooleissa.

Avauslähdössä otan rohkeasti kantaa seiskaradalta starttaavan Amongst Starsin puolesta. Tamman edellinen kisa oli Derby-karsinta, jossa se sijoittui kolmanneksi ja oli hilkulla päästä mukaan jopa ikäluokan pääkilpailun finaaliin.

Yhtä kovia hevosia tässä lähdössä tuskin on muita. Toki sisempää lähtevät Sunrise Valkyria ja Dianamin saattavat olla niille sopivilla juoksunkuluilla tavoittamattomia, mutta jos matkalla vähänkään pidetään vauhtia, niin uskon Amongst Starsin lopussa noukkivan karkulaiset.

Toisen kohteen Bond Eaglen kuuden voiton putki katkesi viimeksi hurjaa All Star Mintiä vastaan. Nyt vastus on oleellisesti helpompi. Tappio alla kasiradalta Bond Eagle näyttää ainakin alustavasti jäävän nyt huimasti alipelatuksi.

Kyvyiltään ori on niin hyvä, etten oikein näe sen normaalina häviävän tätä lähtöä.

Neljännessä kohteessa kannanotto on kierroksen pelatuimman hevosen Zogo Matchin varmistaminen. Zogo Match on hurjassa kunnossa ja jatkaa todennäköisesti voittoputkeaan tässäkin, mutta silti viimeksi vuoden tauolta palannut Mandela Zon saa paikan kupongilla suosikin kanssa. Myös Mandela Zon on luokaltaan valtavan hyvä hevonen, ja esitys suoraan tauolta oli niin lupaava, ettei sen kuuluisi nyt olla kymmenen kertaa vähemmän pelattu kuin Zogo Match.

Viidennessä kohteessa erittäin hyvässä vireessä oleva President Lindy on lempitehtävänsä edessä – se pääsee starttaamaan mailin matkalla auton takaa ykkösradalta. President Lindy on niin nopea kiihdyttäjä, että se on tässä käytännössä automaattikeula.

Keulasta oriin voitontodennäköisyys pikamatkalla on varmuudella nykyistä (27 prosenttia) peliosuuttaan suurempi.

Päätöskohteen luonne muuttui, kun toinen suosikeista, Bubble Effe, joutui jäämään pois. Peliratkaisuun tuo ei sinänsä vaikuttanut, sillä Hector Sisu olisi ollut joka tapauksessa lähdön ainoa merkki. Kierroksen maistuvimmat yllättäjäkandidaatit (All Wild Dreams ja Clover Meadow) löytyvät kolmannesta kohteesta.