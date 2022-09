Brasilialaishyökkääjä teki FC Jazzin kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen. Lauantaina porilaiset ovat pakkovoiton edessä.

Pori

FC Jazz tarvitsee voittoja, jotta nousuhaave jalkapallon Ykköseen säilyy elossa. Sarjatasosta riippumatta porilaisten riveissä nähdään ensi kaudella maalitykki Firmino.

Firmino, 29, teki Jazzin kanssa kahden vuoden sopimuksen.

Firmino johtaa Kakkosen maalintekijätilastoa ylivoimaisesti. Hän on tehnyt 16 ottelussa 22 maalia.

Lisäksi Firmino on ollut myös alustamassa useita maaleja. FC Jazz on onnistunut maalinteossa 53 kertaa. Firmino on ollut mukana yli 30 maalissa joko tekijänä tai syöttäjänä.

Suomessa aiemmin Seinäjoella onnistunut ja Mikkelissä epäonnistunut Firmino on viihtynyt Porissa. Viihtymisessä on auttanut hyökkääjän tukena ollut ja samaa kieltä puhuva Jazz-legenda Piracaia.

Juuri pelaajan viihtymisen ansiosta Jazz uskoi, että sillä on mahdollisuus pitää brasilialainen riveissään, vaikka tehot herättävät huomiota muuallakin.

”Halusin jatkaa Porissa. Erityisesti fanit ja ne kaikkein pienimmät ovat saaneet minut iloitsemaan pelaamisesta, kun kotiottelujen jälkeen on saanut jutella heidän kanssaan. Minulla on ollut täällä kotoisa olo”, Firmino kiitti Jazzin tiedotteessa.

”Uskon, että seuraavat vuodet tulevat olemaan vieläkin parempia, kun saan tuoda perheeni talven jälkeen Suomeen. Perhe on minulle tärkeä ja onkin hienoa viettää tulevat vuodet heidän kanssaan yhdessä täällä Porissa hyvien ystävien parissa.”

FC Jazz aloitti pari viikkoa sitten myös We Love Firmino -kampanjan tukemaan brasilialaisen jatkoa Porissa.

Kampanja päättyy lauantaina. Jazzin mukaan seuran tavoittelemasta potista puuttuu vain hieman, mutta tavoite täyttyy ja ylittyy viimeistään lauantain kotipelissä SalPaa vastaan.

Lauantain kotiottelussa Jazz on nousuhaaveita ajatellen pakkovoiton edessä. Vastaan tuleva SalPa on tasapisteissä Ilves-Kissojen kanssa lohkon kärjessä. Salolaisilla on seitsemän pistettä enemmän kuin viidentenä olevalla Jazzilla. Lohkon neljä parasta jatkavat nousukarsintasarjaan, joka jatkuu runkosarjan pisteistä.

SalPan mukana Poriin saapuvat myös porilaiskasvatit Joonas Meura, Tobias Laaksonen ja Joose Mäkinen. Mäkinen harjoitteli kesällä kuukauden Jazzin kanssa, mutta lopulta hän päätti jatkaa uraansa Salossa.

Myös SalPan valmentaja Tero Suonperä on tuttu mies porilaiselle jalkapalloväelle.

FC Jazz–SalPa Porin stadionilla lauantaina kello 16. Satakunnan Kansa näyttää ottelun suorana lähetyksenä.