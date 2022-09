Vaikean kesän jälkeen Elias Valtonen on löytänyt taas paikkansa Susijengissä – Euran Veivin kasvatti oli Suomen jokerikortti Tshekkiä vastaan

”Pitää saada maajoukkuemoodi päälle”.

STT, Praha

Euran Veivin kasvatti Elias Valtonen, 23, kuvaa kesäänsä Suomen koripallomaajoukkueessa ”vähän ailahtelevaksi”.

Se on mieto ilmaus, sillä ennen kesän MM-karsintapelejä Valtonen oli vallannut yli vuosikymmenen ajan Shawn Huffille kuuluneen aloitusviisikon pienen laitahyökkääjän paikan, mutta kesän aikana hän menetti paikkansa aloitusviisikossa ja näytti kadottaneen myös roolinsa Suomen hyökkäyspelissä.

”Jos tietäisin mistä se johtui, olisi se ollut helppo korjata. En osaa sanoa. Tiedän että taidot ovat siellä, ne pitää vain kaivaa esiin”, Valtonen sanoi maajoukkueen hotellissa Prahassa keskiviikkona.

Edellisiltana Suomi oli varmistanut paikkansa EM-kisojen jatkopeleissä lyömällä lohkoisäntä Tshekin.

Lauri Markkanen ja Sasu Salin olivat tuttuun tapaan Suomen parhaat korintekijät, mutta Valtonen tuli vaihdosta kentälle ja oli Suomen neljänneksi paras pistemies 11 pisteellä.

”Hän oli eilen meidän X factor, mikä pitääkin olla hänen roolinsa. Olemme löytäneet hänen roolinsa koko ajan paremmin ja paremmin, vaikka se oli välillä hakusessa”, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi.

Neljässä ensimmäisessä EM-kisapelissä Valtonen on heittänyt 9,5 pistettä ottelua kohti erinomaisilla heittotarkkuuksilla, sillä sekä Valtosen kakkoset että kolmoset ovat uponneet 50-prosenttisesti.

”Maajoukkuemoodi päälle”

Valtonen oli vain 14-vuotias, kun hän debytoi miesten Korisliigassa Uudenkaupungin Korihaiden riveissä kaudella 2013–2014.

Hämmästyttävää kyllä, Valtonen sanoo ettei muista ensimmäistä peliään Korisliigassa, vaikka on kotimaisen pääsarjan kaikkien aikojen nuorin pelaaja.

”Olisiko se ollut Pyrintöä vastaan?”

Kyllä, se oli Pyrintöä vastaan helmikuussa 2014, ja sen jälkeen Valtonen pelasi kevään 2014 aikana vielä neljä ottelua. Niistä viimeinen on painunut Valtosen muistiin.

”Tein niissä viidessä matsissa kaksi pistettä. Peli oli jo pelattu Karhua vastaan, kun valmentaja (Petri) Helminen piirsi takaovikuvion. Pääsin ihan vapaaseen lay upiin. Se oli hieno juttu, että valmentaja uskalsi luottaa minuun. Sitä muistelee kyllä lämmöllä”, Valtonen hymyilee.

Kevään 2014 viisi ottelua ja kaksi pistettä ovat edelleen Valtosen urasaldot Korisliigassa.

Korihait putosi kauden päätteeksi divisioonaan, ja lukioon Valtonen muutti Helsinkiin ja Mäkelänrinteen urheilulukion joukkueeseen HBA Märskyyn. Sieltä hän jatkoi Yhdysvaltain yliopistosarjaan Arizona Stateen, mutta palasi Eurooppaan kahden kauden jälkeen jäätyään vähälle peliajalle.

Eurooppaan palattuaan Valtonen pelasi vuoden suomalaisvalmentaja Daniel Janssonin alaisuudessa Saksan kakkossarjan Tübingenissä. Valtonen sai kentällä vapaat kädet, heitti 15,8 pistettä ottelua kohti ja sai omaksikin yllätyksekseen sopimustarjouksen Espanjan liigan Manresasta. Se oli valtava hyppy eurooppalaiseen huippusarjaan.

Manresassa Valtosella on vapauksia paljon vähemmän kuin Tübingenissä, ja hän uskoo sen vaikuttaneen hänen kesän vaikeuksiinsa maajoukkueessa.

”Siellä on aika tarkka pelisysteemi ja valmentaja on tiukkana siitä, että juoksemme setit tiptop. Täällä maajoukkueessa saa lukea peliä enemmän ja on ollut erilaista sopeutua taas tähän peliin. Pitää saada maajoukkuemoodi päälle.”

Suomi–Hollanti koripallon miesten EM-kisojen alkulohkon ottelussa torstaina kello 15. Yle näyttää ottelun TV2:lla ja Areenassa.