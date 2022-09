Suomi varmisti koripallon EM-kisoissa jatkopaikkansa. Sinivalkoinen tähtikaksikko oli ilmiliekeissä.

Praha

Suomen miesten koripallomaajoukkue pelaa EM-kisojen jatkopeleissä Saksan Berliinissä. Asia varmistui tiistai-iltana, kun suomalaiset ottivat niskalenkin Tšekistä niin Prahan O2-areenan parketilla kuin katsomossakin.

Suomen tilanne oli etukäteen selvä: tappiolla ulos neljännesvälieristä, 1–2 pisteen voitolla jännitys pysyisi torstain päätöskierrokselle ja yli kolmen pisteen voitto olisi tae jatkopaikan varmistumisesta.

Suomi kaatoi Tšekin pistein 98–88 (51–45). Sinivalkoinen joukkue oli koonnut itsensä upeasti maanantai-illan 30 pisteen Serbia-tappion päätteeksi. Aikaa otteluiden välillä oli vain 18 tuntia.

”Näytimme joukkueena luonteemme. Tiesimme, että ottelusta tulee fyysinen. Meidän piti antaa kaikkemme”, Suomen tähti Lauri Markkanen lausui.

”Tällainen ottelu on parasta mitä voi toivoa. Me saimme mahdollisuuden näyttää, että emme ole niin huonoja kuin maanantaina olimme. Mahdollisuus oli sama minulle henkilökohtaisesti”, Serbian puristuksesta vapautunut Sasu Salin kertoi.

Suomi karkasi Tšekiltä heti alussa yritteliäällä ja vauhdikkaalla pelillään. Tšekki kipusi 16 pisteen takaa lähietäisyyksille, mutta Suomen johto piti loppuun asti.

Suomen tähtipelaajat Markkanen (34 pistettä/10 levypalloa) ja Salin (23/3) pelasivat huikeat matsit fyysisessä väännössä. Kaikkiaan vapaaheittoja heitettiin 53 kappaletta.

Salin repi, raastoi ja hankki virheitä puolustuksessa. Hyökkäyspäässä yksi Euroopan parhaista heittäjistä oli tulikuuma kaaren takaa.

”Kaikkia ajatukseni olivat pelissä. Nämä ovat aika makeita pelejä, kun on pakko voittaa. Oma luonteeni on sellainen, että haluan näyttää molemmissa päissä kenttää. Elias Valtonen teki samaa”, Salin kehui nuorempaansa.

”Olen monta vuotta pelannut maajoukkueessa. Olen iloinen, että voin näyttää, että olen kasvanut tähän rooliin. Alkulämmittelyistä asti tuntui, että kulkee. Oli kiva saada pari korille ajoa perään.”

”Pelissäni oli balkanilaista pikkusikaa. Pientä maustetta laitoin virheisiin. Kontaktia oli kyllä. Teemu Rannikolta olen oppinut muutaman kikan.”

Kolme sormea ilmaan, kolmonen on pohjassa. Sasu Salin pelasi fantastisesti Tšekin kaadossa.

Markkanen oli vielä vuoden 2018 MM-karsinnoissa vaikeuksissa Tšekkiä vastaan, mutta Utah Jazzin tuore NBA-hankinta on kasvanut Pohjois-Amerikassa uusiin korkeuksiin.

Tiistaina Markkanen liekitti 34 pistettä – arvoturnausten ennätyksen Suomen maajoukkuepelaajalle.

”Olen toivottavasti mennyt neljässä vuodessa eteenpäin. Olen henkisesti ja fyysisesti valmiimpi sekä paremmassa kunnossa. Toivottavasti taidotkin ovat kehittyneet”, Markkanen sanoi paljon vaatimattomammin kuin esiintyi kentällä.

”Lauri oli parikymppinen ja aika raakile. Vielä ei ollut niin paljoa pelejä alla. NBA:ssa huomaa, että hän on saanut kovuutta ja itseluottamusta. On hienoa, että meillä on tuollainen pelaaja”, Salin ylisti.

Tšekki-ottelussa Markkanen ärsytti vastustajan tähden Jan Veselýn viiteen virheeseen ja ulos kentältä. Pelin jälkeen Markkanen osoitti haastattelualueella tyylikkyytensä kiittämällä Veselýä väännöstä.

”Olemme kaikki kilpailuhenkisiä. Tunteet kuuluvat peliin. Kaikki haluavat voittaa. Nautin tuollaisessa ottelussa pelaamisesta. Sanoin hänelle tsempit. Ei siinä sen enempää”, Markkanen kuittasi.

”Hän on hieno, taitava pelaaja. Oli hyvää vääntöä. Toivon hänelle kaikkea hyvää”, Veselý kuittasi.

Markkanen ja Salin saivat tukea erityisesti 14 pistettä pussittaneelta Petteri Koposelta sekä 23-vuotiaalta Elias Valtoselta, joka pelasi ennakkoluulottomasti molemmissa kenttäpäissä säkittäen 11 pistettäkin.

Suomi on voittanut seitsemän MM-karsintaottelua putkeen, eikä EM-kisoissa pudotuspeleihin, 16 parhaan joukkoon, ole sille enää minkään mestaruusjuhlan paikka. Joukkue janoaa oikeutetusti enemmän.

”Putoaminen olisi ollut meille shokki. Haluamme mennä Berliiniin ja pitkälle siellä”, Salin painotti.

Suomi sijoittuu D-lohkossa toiseksi, kolmanneksi tai neljänneksi. Neljännesvälierissä Saksan Berliinissä vastaan tulee C-lohkon joukkue sijoilta yksi–kolme.

Kenties Susijengi saa Berliiniin mukaansa yhtä tuhdin fanijoukon kuin mikä sen takana on ollut Prahassa. Tšekki joutui tiistaina ensimmäisen kerran tilanteeseen, jossa sillä ei ollut selvää tunnelmaetua katsomon puolella.

Suomalaiset olivat tšekkien kanssa tasaväkisiä niin kannattajien määrässä kuin äänenvolyymissä.

”Huikeaa. Tuntuu tunnelma vain paranevan. Toivottavasti saamme mahdollisimman monta fania myös Berliiniin”, Markkanen toivoi.

”Suomi voitti kentällä ja katsomossa. Hienosti ovat fanimme jaksaneet vääntää”, Salin kehui.