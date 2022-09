Kun FC Jazz ei ole saanut tukittua omaa päätään, pallo on mennyt turhan usein romanialaisvahdin Dragomir Alexandru-Iulianin taakse.

FC Jazzin valmentaja Jani Uotinen on taatusti toivonut, että jostain löytyisi keino, jolla porilaisten omassa päässä saataisiin luukut kiinni.

Sunnuntaina Jazz koki taas kovia, kun se menetti Töölön jalkapallostadionilla turvallisen 4–1-johtonsa 4–4-tasapeliin.

Paikalla oli myös henkilö, jolla olisi ammattitaitoa hitsata luukut kiinni, mutta hän oli kentän rajojen ulkopuolella. Alla olevassa Twitter-upotuksessa näkyy, miten hitsaaja keskittyi kaikessa rauhassa omaan työhönsä Jazzin maalin takana, kun peli oli käynnissä.

Jazz on tehnyt Kakkosen B-lohkossa 21 otteluun 53 maalia. Joukkueen tavoitteena oleva nousupaikka on karannut tehokkuudesta huolimatta jo seitsemän pisteen päähän, koska oma pää on soinut tiuhaan tahtiin.

Viidessä viime pelissä Jazzille on tehty 17 maalia. Joukkue on sarjassa viidentenä. Runkosarjassa Jazzilla on jäljellä vielä kolme ottelua. Runkosarjan jälkeen neljä parasta pääsee yksinkertaisena sarjana pelattavaan nousukarsintasarjaan, jonka voittaja nousee Ykköseen. Nousukarsintasarja jatkuu runkosarjan pisteistä.