Runkosarjan voittanut Vimpeli voitti välierissä Joensuun Mailan.

Vimpeli

Neljä edelliskautta miesten SM-pronssiotteluita pelannut Vimpelin Veto palaa Superpesiksessä finaalitasolle. Runkosarjan voittanut Veto nuiji Joensuun Mailan välierissä voitoin 3–0.

Saarikentän isännät ottivat perjantain kolmannessa kohtaamisessa voiton 2–0 (5–4, 8–1).

”Toisessa pelissä tarvittiin kovaa vääntöä, ja tänäänkin avausjaksolla. Olimme nimenomaan sisäpelissä JoMaa parempia. Ulkopeliä on parannettava viikon aikana finaaleja varten”, korosti Vedon sotkamolaistaustainen pelinjohtaja Tomi Niskanen.

”Kaikenlaista koitettiin, mutta vimpeliläiset ovat kasvattaneet omistaan todella kovan joukkueen. Siitä on meille Joensuuhun paljon opittavaa. Pitää varmaankin poimia lauantaina viinimarjoja”, myönsi JoMan pelinjohtaja Mikko Huotari, sotkamolaiskasvatti hänkin.

JoMan Iiro Kuosan ja Patrik Wahlstenin lyömät kahden juoksun arvoiset läpilyönnit nostivat JoMan avausjaksolla voittotaisteluun neljän juoksun tappiotilanteesta. Kuosan lyödyt olivat JoMan yhdeksikön miesten ainoat kotiutukset koko ottelusarjassa. Jakson voittojuoksun toi Vedolle Mikko Vihriälä jokeri Jukka-Pekka Vainionpään kolmossaumaiskulla.

Vieraiden usko ei enää toisella jaksolla riittänyt. Janne Mäkelä kasvatti kotiutussaldoaan kolmella lisäjuoksulla eri lyöntivuoroilla.

Vedon palkitut olivat seitsemästä kotiutuspaikasta viidesti kotiuttanut Mäkelä (6 kärkilyöntiä/10 yritystä) ja saman kotiutussaldon kirjauttanut kollega Vainionpää (6/8).

JoMasta erottuivat kolme paloa ulkovuoroissa tehnyt kakkosvahti Konsta Kettunen (5/8) ja 50-prosenttisella teholla kolme juoksua lyönyt jokeri Wahlsten (4/8).

JoMa on aloittanut uuden urheilutoimenjohtajan haun. Kaksi viime kautta tehtävässä on toiminut Pesäkarhujen pitkäaikainen pelinjohtaja Sami Österlund. Österlund on ollut myös JoMan miesten joukkueen kakkospelinjohtaja.