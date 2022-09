Asseri Välimäen (kuvassa) päämatka on hänen isoveljensä Matti Välimäen tavoin 400 metriä. Pikkuveljen pyrkimyksenä on rikkoa Matin ennätys, joka on myös Satakunnan piirinennätys. Vauhtia on haettu Noormarkun urheilukentältä jo pienestä pitäen.