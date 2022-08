Suomesta on mukana yhdeksän miestä ja kolme naista.

Niklas Anttila on harjoitellut kesän ajan pidempiä heittoja ja uskoo olevansa vahvoilla frisbeegolfin MM-kisoissa Yhdysvaltojen Kansasissa.

STT, Helsinki

Väinö Mäkelä oli parhaana suomalaisena 20:s, kun frisbeegolfin vuoden 2019 MM-kisoissa kaikki parhaat olivat mukana.

Kisat peruttiin koronavuonna 2020, eikä vuosi sitten Utahissa ollut Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvista pelaajista kuin kolme virolaista.

Nyt on keväästä asti saanut pelata ympäri maailmaa, ja tiistaina alkavassa MM-turnauksessa nähtäneenkin räjähdysmäisesti kasvaneen lajin historian kovatasoisin otatus.

Suomesta Kansasin osavaltiossa järjestettävään kilpailuun on matkannut yhteensä 12 urheilijaa.

Miehissä suurimmat suomalaisodotukset kohdistuvat parikymppiseen kuopiolaiseen Niklas Anttilaan, joka ei ole Yhdysvalloissa 13:tta sijaa korkeammalle kuitenkaan yltänyt.

”Alkukausi Yhdysvalloissa oli vaikea. Kun voitin kesän alussa Oulun Pro Tourin, sain itseluottamuksen takaisin ja peli lähti rullaamaan”, Anttila avaa.

Anttila oli Nokialla Euroopan avoimissa paras eurooppalainen (4:s), ja kolmisen viikkoa sitten hän heitti toisen Suomen mestaruutensa. Merkittävä syy tuloksentekoon on ollut perusheittämisen kehittyminen.

”Huono heitto ei lähde niin paljon sivuun. Vaikka teen virheen, se ei pakosti maksa montaa heittoa.”

Joukkueena ääriolosuhteissa

”Eilen oli 36 astetta”, Anttila täräyttää.

Helpotusta ei koko viikkona ole tiedossa, sillä päivälämpötilat Emporiassa Kansasissa näyttävät poikkeuksetta päälle 30. Monta tuntia kestävillä kierroksilla mitataan siis myös kestävyyttä ja valmistautumista.

”Ilman kikkoja selviää, mutta itse aion ottaa kosteita pyyhkeitä mukaan. Toinen on jäädytetty vesipullo. Kun se sulaa”, voi juoda tai kastella pyyhkeitä.

Frisbeegolfkiekoissa mukava käsituntuma on pelaajille todella tärkeä. Kuumuus pehmentää kiekkomuoveja merkittävästi, ja esimerkiksi Anttila on vaihtanut putterinsa kovempiin.

Suomalaiset pystyvät parhailla kierroksillaan haastamaan maailman huiput, mutta tasaisuus on ongelma. Kyseinen ominaisuus lienee Anttilan syömähammas, ja se antaa toivoa uran ensimmäisiin MM-kisoihin.

”Kiva päästä ensimmäistä kertaa pelaamaan viisi kierrosta yhdessä kilpailussa. Pitkässä kilpailussa ei voi vahingossa saada hyviä sijoituksia, ja tiedän, että pelaan tasaisesti, joten se on etu.”

Anttila on absoluuttista kärkeä, kun mitataan tarkkuutta ja kiekkokontrollia. Vaikka Emporian kaksi MM-rataa ovat avoimia ja suosivat tykkiheittäjiä, kuopiolainen uskoo mahdollisuuksiinsa.

”Rata ei pelaa vahvuuksille, mutta en koe, etten voisi pärjätä. Koko kesän olen harjoitellut pidempiä heittoja, joten kun hyvin pelaa, kymmenen joukkoon pääsee helposti.”

Vaikka onkin kyse yksilölajista, Emporian lämmössä toisten suomalaisten tuki on arvokasta.

”Tuntuu, että yhdysvaltalaiset ovat kilpailijoita radan ulkopuolellakin. Meillä on hyvä joukkuehenki, ja majoitun täällä viiden muun suomalaisen kanssa. Energiaa ja apua on aina tarvittaessa saatavilla.”

Kuka voittaa?

Herkässä lajissa, jossa menestys vaatii lähes aina tuuria, on mahdollista, että tulee täysiä hutikisoja. Suomalaisyleisön kannalta on onni, että rintama Anttilan takana on laaja.

Nousuvireinen Väinö Mäkelä oli MM-radoilla pelatussa kilpailussa vappuna kolmas, ja naisissa vuoden 2019 hopeamitalisti Eveliina Salonen sekä hallitseva Euroopan mestari Henna Blomroos Raumalta ovat voittajaehdokkaita, jos kaksikko saa selätettyä ikuisen puttiongelmansa.

Mukana on myös Seppo Paju, joka on ainoana suomalaismiehenä ollut MM-kilpailuissa kymmenen parhaan joukossa (2012, 2018).

Voittajasuosikit tulevatkin totutusti Yhdysvalloista. Miehissä Eagle McMahon ja viisinkertainen maailmanmestari Paul McBeth olivat Euroopan avoimissa 16 heittoa edellä muita. Heidät haastanee usein Kansasin tuulissa loistava Ricky Wysocki.

Naisissa viisinkertainen maailmanmestari Paige Pierce saa vastaansa hallitsevan voittajan Catrina Allenin sekä Viron Kristin Tattarin, joka on ollut jokaisessa kilpailussa tällä kaudella palkintokorokkeella.

Miehissä osallistujia on 213 ja naisissa 77. Suomalaisista mukana ovat myös Lauri Lehtinen, Samuel Hänninen, Tuomas Hyytiäinen, Severi Saviniemi, Ville Ahokas, Oskari Vikström ja Heidi Laine.

Frisbeegolfin maailmanmestarit kruunataan Suomen aikaa myöhään lauantaina.