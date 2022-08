Olympiakomitea haluaa lisätä liikuntaa lasten ja nuorten koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen – ”Tässä on vain voittajia”

Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren mukaan lasten urheiluharrastuksista hyötyy koko yhteiskunta.

Helsinki

Suomen Olympiakomitea haluaa seuraavaan hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämisestä.

Yksi Olympiakomitean maanantaina julkaisemista liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteista on lisätä liikuntaa lasten ja nuorten koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraaman Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen mahdollistaisi kaikille lapsille ja nuorille mielekkään ja maksuttoman harrastustoiminnan heti koulupäivän perään.

”Tämä on erinomaisen hyvä malli. Tässä on vain voittajia, sillä tässä voittavat lapset, heidän perheensä ja sitä kautta koko yhteiskunta”, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi tänään eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuudessa.

Nyt käynnissä oleva Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen vaihe on jatkoa kevään 2021 pilotille. Olympiakomitean mukaan malli on jo nyt tavoittanut Suomen kunnista yli kaksi kolmasosaa. Liikunnan lisäksi tarjolla on muun muassa kulttuuria ja taidetta.

Malli on tarkoitus vakiinnuttaa ja kirjata nuorisolakiin kuluvan vuoden aikana. Olympiakomitean mukaan seuraavalla hallituskaudella olisikin syytä kehittää mallista entistä vaikuttavampi, liikuttavampi ja kattavammin lasten erilaisia tarpeita sekä toiveita palveleva.

Se tarkoittaisi, että kaikkia kuntia velvoitettaisiin tavoittamaan koko ikäluokka ja kasvattamaan toiminnan rahoitusta samassa suhteessa.

Olympiakomitean muita eduskuntavaalitavoitteita ovat liikunnan ja urheilun rahoituksen vahvistaminen, arkiliikunnan hyvien edellytysten varmistaminen, liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen sekä huippu-urheilun edistäminen. Vaalitavoitteiden valmisteluun on osallistunut muun muassa Olympiakomitean jäsenjärjestöjä, Liikkujan Polku -verkoston toimijoita, urheilijavaliokunnan jäseniä, urheiluakatemioita ja liikunnan aluejärjestöjä.