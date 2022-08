Loistavat karsinnat pelannut Suomi nähdään kautta aikain toisen kerran miesten MM-lopputurnauksessa.

Helsinki

Suomen miesten koripallomaajoukkue nähdään kautta aikain toista kertaa MM-lopputurnauksessa.

Asia varmistui, kun Ruotsi voitti vieraspelinsä Israelia vastaan 95–83. Suomi kaatoi aiemmin sunnuntaina Tallinnassa Viron 76–68. Ruotsin pisterohmu oli Tobias Borg, joka heitti 20 pistettä. Israelin ykköstykki oli 27 pistettä kerännyt Yam Madar.

Jatkokarsintalohkon kolme parasta etenee MM-kisoihin, eikä Suomi voi enää jäädä kolmen kärjen ulkopuolelle. Suomi on voittanut kahdeksasta ottelustaan seitsemän. Lohkossa toisena olevalla Suomella on karsintoja jäljellä neljä ottelua.

Jatkokarsintalohkon kärjessä on Saksa, joka on voittanut Suomen tavoin kahdeksasta ottelustaan seitsemän. Slovenia pitää lohkon kolmospaikkaa ennen Ruotsia, Israelia ja Viroa.

Ensi vuoden MM-turnaus pelataan elo–syyskuussa Filippiineillä, Japanissa ja Indonesiassa.

"Isot kiitokset Ruotsin suuntaan meille mieluisasta tuloksesta. Tässä vaiheessa on syytä olla suunnattoman ylpeä koko ryhmästä ja yhteisestä saavutuksestamme. Vähän ollaan aikataulussa edellä, mutta ehkä se on tällaisessa tapauksessa suotavaa”, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi Koripalloliiton tiedotteessa.

"Nyt pidetään maanantai vapaata hyvillä mielin. Sitten käännetään kaikki huomio kohti Prahaa ja EM-kisoja ja jatketaan hyvää virettä myös siellä.”

"Historiallinen hetki suomalaisessa koripallossa"

Suomi on pelannut kerran aiemmin miesten MM-kisoissa, kun se pääsi villillä kortilla mukaan vuoden 2014 lopputurnaukseen. Suomi on ensimmäinen joukkue Euroopan MM-karsinnoissa, joka on varmistanut lopputurnauspaikkansa ensi vuoden kisoihin.

"Tämähän oli Ruotsin kanssa sovittu juttu. Me avustimme heidät MM-jatkokarsintoihin voitolla Kroatiasta, ja nyt he avustivat meidät MM-kisoihin”, maajoukkueen entinen päävalmentaja ja nykyinen Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann velmuili tiedotteessa.

"Tämä on historiallinen hetki suomalaisessa koripallossa, ja tästä on kaikkien asianomaisten syytä olla ylpeitä. Nyt työ jatkukoon samalla määrätietoisuudella, samalla ammattitaidolla ja samalla energialla Prahan EM-kisakentille”, Dettmann jatkoi.