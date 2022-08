Lauri Markkanen johdatti Suomen entistä lähemmäs MM-paikkaa. Myös Elias Valtonen onnistui pelissä mainiosti.

Tampere

Suomen miesten koripallomaajoukkueen legendat Petteri Koponen ja Shawn Huff hyvästelivät kotimaan pelikentät tyylillä. Kenraalin ja kapteenin viimeinen ottelu Suomessa huipentui Koposen vapaaheittoihin, jotka viimeistään tuhosivat Israelin nousuhaaveet Nokia-areenan huutomyräkässä.

Ottelun päätyttyä Huff tarttui mikrofoniin ja kiitti 11 554-päistä kotiyleisöä sydämensä kyllyydestä. Poliitikon uralle lähtenyt maajoukkuekapteeni oli mikin varressa yhtä kotonaan kuin hetkeä aiemmin parketilla repiessään hyökkäyslevypalloja Israel-pelaajien kourista ja upottaessaan avausneljänneksen lopulla taidokkaan korin heittokellon soidessa.

”Mietin, mistä olemme tulleet tähän hetkeen ja kuinka hienoa on, että peleissämme on näin paljon ihmisiä. On upeaa nähdä, missä Suomi-koris menee. Hiljaiseksi vetää”, Huff fiilisteli Nokia-areenan uumenissa.

”Kun aloitin A-maajoukkueessa [vuonna 2003], unelmamme oli päästä karsimaan arvokisoihin. Ei päästä arvokisoihin – päästä karsimaan.”

Suomi kaatoi Israelin pistein 79–73 (47–37) koripallon miesten MM-karsinnoissa. Sinivalkoiset jakavat jatkolohko J:n kärkipaikan Saksan kanssa kuudella voitolla ja yhdellä tappiolla. Suomen historian ensimmäinen MM-paikka karsintojen kautta alkaa olla Koposen vapaaheittojen kaltaista sinettiä vaille taskussa.

Petteri Koponen ja Lauri Markkanen – kenties Suomi-koriksen kaksi parasta pelaajaa – tuulettivat voittoa.

Suomen kapteeni Shawn Huff kiitti yli 11 000-päistä kotiyleisöä.

Petteri Koponen upotti tärkeät vapaaheitot lopussa keskittynyt ilme kasvoillaan.

Koponen ei enää aja puolustuksen keskelle nuoruuden päiviensä tapaan, mutta tämä tilanne oli poikkeus Yam Madarin (oik.) ihmetellessä.

Isot aplodit legendoille

Kolmannella neljänneksellä äänekäs tamperelaisyleisö osoitti seisaaltaan suosiota Huffille, 38, ja kahdeksan pistettä pussittaneelle Koposelle, 34. Taputuksissa kuului kiitos yhteensä 363 A-maaottelua ja 2010-luvun arvokisat tahkonneelle kaksikolle.

”Pikkupoikana aloittaessani koriksen nämä kaksi olivat tekemässä debyyttejä maajoukkueessa. Olen seurannut heidän tarinaansa. Ensimmäisenä oli huikeaa päästä heidän kanssaan maajoukkueeseen. Shawn oli ensimmäinen huonekaverini maajoukkueessa. Olen yrittänyt koko kesän heitellä, ettei tämä vielä lopu. Hyvältä näytti tänäänkin”, Lauri Markkanen velmuili Huff vieressään.

”He jos jotkut ansaitsivat tämän illan. He ovat rakentaneet tänne koripallokulttuuria, ja saavat nyt takaisin”, Elias Valtonen iloitsi.

Markkanen, 25, ja Valtonen, 23, tähdittävät Susijengin uutta sukupolvea, jolla on mahdollisuus kaiken mennessä nappiin jopa ylittää edeltäjänsä saavutukset. Markkanen (28 pistettä/9 levypalloa) oli ensimmäisellä puoliajalla (20 pistettä) täysin pitelemätön.

Toisella puoliajalla Markkanen hieman väsyi korkeatempoisessa pelissä, jota sekä Suomi että Israel vaalivat. Loppuhetkillä hän kuitenkin vei omansa maaliviivan yli voittajina.

”Tänään tuntui vaikeammalta. Kun antaa oikeasti kaikkensa tärkeässä pelissä, se vie energiaa. Kiitokset valmennukselle, ettei tarvinnut vetää kahdeksaa minuuttia putkeen. Sain pienen huilin ennen loppua”, Markkanen taustoitti.

Valtonen (14/6/2 torjuntaa) heräsi eloon muutaman vaisumman A-maaottelun jälkeen. Kenties ottelun aloittaminen vaihtopenkiltä oli sisuunnuttanut euralaisen. Päävalmentaja Lassi Tuovi komensi avausviisikokseen Edon Maxhunin, Sasu Salinin, Mikael Jantusen, Oliver Nkamhouan ja Markkasen.

”Totta kai sisuunnutti. Pitää olla paikan arvoinen. Ensimmäinen puoliaika oli hyvä. Toinen oli vaikeampi, kuten muissakin peleissä tänä kesänä. Pystyin kuitenkin auttamaan joukkuetta muuten kuin tekemällä pisteitä. Kaikki lähtee minusta itsestäni. Minun on oltava aggressiivinen”, Valtonen tuumi.

Elias Valtosella riittää atleettisuutta. Israelin Tomer Ginat ei yllä tielle.

Nokia-areenasta oli muotoutunut koripallopyhättö.

Markkanen sai jakaa nimikirjoituksia ja ottaa kuvia rutkasti fanien kanssa.

Kiitosta yleisölle

Nokia-areenan kotiyleisö keräsi laajalti kehuja suomalaispelaajilta – niin nuorilta kuin vanhemmiltakin. Susijengi tarjoili tamperelaisille heti klassikkopelinsä, jossa iso johto (13 pistettä tällä kertaa) sulaa toisella puoliajalla ja lopussa jokaisen paikalla olijan sykemittari hakkaa punaisella.

”Huikea fiilis. Yleisö auttoi meitä erityisesti pimeinä hetkinämme”, Markkanen kiitti.

”Aivan uskomatonta pelata tällaisen yleisön edessä. Mökki melkein täynnä ja näin hieno halli. Fanit syttyivät taaksemme upeasti”, Valtonen hehkutti.

Israelin pallon- ja miestenliike tuotti Suomelle haasteita, mikä myös uuvutti Markkasta ja kumppaneita. Kaukaa Suomi kuitenkin heitti Nokia-areenan koreihin, uusiin tuttavuuksiin, paljon vieraitaan tarkemmin. Jos Markkanen oli rautaa kaikilta kolmelta pisteidentekoalueelta – kaukaa, keskimatkalta ja korin läheltä – ja puolustuspäässä terhakka, samaa ei voi sanoa Israelin tähdistä.

Washington Wizardsin NBA-mies Deni Avdija pussitti yhtä monta pistettä (8) kuin yhdellä lonkalla pelannut Koponen, mikä sai Avdijan hermostumaan silmin nähden. Israelin viidestä Euroliiga-pelaajasta onnistui lähinnä Maccabi Tel Avivin taitava iso mies Roman Sorkin (14/8).

Maat kohtaavat uudestaan ensi viikon perjantaina EM-avauksessa Prahassa. Suomi pelaa sitä ennen vielä MM-karsintaa sunnuntaina Viroa vastaan Tallinnassa.

Markkanen nostaa pallon koriin NBA-kollega Deni Avdijan (numero 8) vierestä.

Donkkia kohti...

...ja pallo sukkaan.

Markkanen ja suomalaisyleisö protestoivat tuomarille.