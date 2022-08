Pituuslupaus Kasperi Vehmaa leiskautti kotistadionillaan nuorten SE:n.

Lappeenranta

Aitajuoksija Reetta Hurske kahmaisi yleisurheilun kotimaisen gp-sarjan 10 000 euron pääpalkinnon itselleen, kun Tampereen Pyrinnön urheilija paineli naisten 100 metrin aitojen kärkipaikalle sarjan päätöskilpailussa Lappeenrannassa.

Tasaisen kauden juossut Hurske ylitti Kimpisen stadionin pimenevässä illassa maaliviivan ajalla 13,05, vaikka Münchenin EM-välieräjuoksusta oli vierähtänyt vain kolme vuorokautta.

Kymppitonni antaa 27-vuotiaalle aiturille taloudellista turvaa.

”Onhan tämä iso summa rahaa ja kertoo siitä, että olen pitkin kautta pystynyt suoriutumaan ainakin kohtuullisella tasolla. Siihen olen tyytyväinen. Tämä meikäläisen taso riitti tällä kertaa gp-sarjan kärkeen”, Hurske tuumaili.

Hurske kiitteli kisajärjestäjiä, jotka ovat naaranneet Suomeen vahvoja kansainvälisen tason urheilijoita.

”Suomessa osataan kisajärjestelyt todella hyvin verrattuna moneen muuhun maahan. Hyvä, että tänne on saatu hyviä kilpasiskoja, kun kotimaiset kilpasiskot ovat olleet harmittavasti loukkaantuneina, Hurske viittasi Annimari Kortteeseen ja Nooralotta Neziriin.

Hurske pettyi EM-Münchenissä, kun pitkä odotus päättyi sunnuntai-illan välierässä aikaan 12,95 ja kisojen yhdeksänteen sijaan. Lappeenrannan tulos tyydytti pirkanmaalaista parin välipäivän jälkeen.

”Yllättävän hyvin suoriuduin, kun juoksin sunnuntaina ja kotiinlähtö oli maanantaina. Tsemppaamista tämä kyllä vaati, mutta juoksu oli ihan hyvä.”

Hurskeen kausi jatkuu ensi viikon Ruotsi-ottelussa Olympiastadionilla, jossa aituri ei ole koskaan aikaisemmin juossut.

”Innolla odotan sitä kilpailua. Tavoitteena on tietenkin pätkiä ruotsalaiset aiturinaiset, ja toivotaan, että siellä tulisi myös kauden parasta juoksua. Eiköhän me aiturit ihan hyvin suoriuduta, kun on kotiyleisö kannustamassa”, Hurske hymyili.

Lappeenrannan kotiyleisölle erityisiloa tarjoili 17-vuotias Kasperi Vehmaa, joka venytti miesten pituudessa kolmanneksi ennätyksellään 758. Viime vuoden SM-kisojen yllätysvoittaja rikkoi samalla 38 vuotta vanhan 17-vuotiaiden Suomen ennätyksen, joka oli Petri Keskitalon nimissä.

”Tuollaista seitsemää ja puolta olen hypännyt koko kesän, mutta nyt sain sen vielä vähän pidemmälle. Mikään ei ollut ennätyshypyssäkään vielä täydellistä”, Lappeenrannan Urheilu-Miehiä edustava Vehmaa sanoi itsevarmasti.

”Hyvä, että se Suomen ennätys tuli nyt rikottua. Jossain vaiheessa joku taas rikkoo tuon minun ennätyksen.”

Kesän arvokisoissa finaalikarsiutumiset kokenut Kristian Pulli väläytteli nousukuntoaan ottamalla kisavoiton ennen Topias Koukkulaa. Pullin voittotulos oli 787. Ruotsi-ottelussa Pullia kirittää huipputuloksiin Ruotsin kova nimi Thobias Montler, joka otti Münchenissä EM-hopeaa.

”Kahdeksaan metriin tässä vielä tähdätään”, Pulli vahvisti.