Chile on valittanut sen mielestä edustus­kelvottomasta pelaajasta ensimmäisen kerran heti karsintojen päätyttyä.

Chilen jalkapalloliitto arvostelee Kansainvälistä jalkapallo­liittoa Fifaa viivyttelystä Chilen liiton tekemän vetoomuksen käsittelyssä.

Vetoomuksessa on kyse siitä, että Chilen jalkapallo­liiton mukaan Ecuador on käyttänyt miesten MM-karsinnoissa edustus­kelvotonta pelaajaa. Kiista koskee Ecuadorin laitapuolustajaa Byron Castilloa. Chile sanoo, että sillä on todisteet, joiden mukaan Castillo on syntynyt Kolumbiassa vuonna 1995, ei Ecuadorissa vuonna 1998, kuten viralliset asiakirjat väittävät.

Jos Ecuador tuomittaisiin hävinneeksi niissä peleissä, joissa se käytti Castilloa, Chile nousisi suoraan kisapaikkaan oikeuttaneelle sijalle lohkossa.

Chile valitti asiasta heti karsintojen päätyttyä, mutta Fifan kurinpito­komitea hylkäsi valituksen. Sen jälkeen Chile valitti kurinpito­komitean tekemästä päätöksestä.

”Teimme virallisen vetoomuksen 1. heinäkuuta, ja pyysimme Ecuadorin jalkapallo­liitolta todisteita, jotka olisivat tärkeitä tapauksen ratkaisemiseksi. Tähän mennessä mitään ei ole kuulunut”, sanoi Chilen jalkapalloliiton pääsihteeri Jorge Yunge uutistoimisto Reutersille.

Yungen mukaan vetoomuksen mukana on lähetetty uusia ja julkaisemattomia dokumentteja, jotka puhuvat Castillon edustus­kelpoisuutta vastaan. Samalla Chilestä pyydettiin, että Castillo pyydetään kuultavaksi tapauksen takia.

”Ilmeisesti kukaan ei halua puhua hänen kanssaan, mitä pidämme yllättävänä.”

Yungen mukaan viivyttely aiheuttaa riskin, että asiasta ei enää ehditä valittaa Urheilun kansainvälisen välitystuomio­istuimeen (CAS).

”Asioiden eteneminen jättää meille tunteen, että jos päätös on meille kielteinen, emme enää voi käyttää laillista oikeuttamme valittaa CAS:iin ennen MM-kisojen alkamista.”