Helmarien tilapäinen päävalmentaja Marko Saloranta on aloittanut naisten maajoukkueen nuorentamisen. Hän haluaa palauttaa Helmarien puolustuspelin vahvuudet ja kehittää hyökkäyspeliä monipuolisemmaksi.

Naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta valitsi neljä ensikertalaista Helmarien viimeisiin MM-karsintaotteluihin syyskuussa, kun Helmarit kohtaa ensin vieraissa Irlannin ja kotikentällä Tampereella Ruotsin.

Debyyttejään maajoukkueessa tavoittelevat HJK:n Joanna Tynnilä, Kuopion Palloseuraa edustavat Emmi ja Oona Siren ja Emma Peuhkurinen. Tynnilä ja Sirenit ovat syntyneet vuonna 2001 ja Peuhkurinen vuonna 1999.

”Näen, että heillä olisi ollut valmiudet olla maajoukkueessa jo aiemmin”, Saloranta sanoi.

Saloranta kehui Sirenin sisaruksia monipuolisuudesta. Emmi Sirenin hän näki laitapakkina.

Saloranta on nyt aloittanut selvästi maajoukkueen nuorentamisen.

”Kukaan nuori pelaaja ei saa saada sitä palkintoa, vaan sen takia, että tuomme nuoria joukkueeseen. Ketään vanhaa ei pudoteta sen takia, että passissa on väärä syntymävuosi”, Saloranta sanoi.

”Tämä on A-maajoukkue. A-maajoukkueen pitää saada pisteitä ja tehdä tulosta. Selvää on, että joukkue nuoreni jonkin verran. Näitä nyt maajoukkueeseen nousseita pelaajia leimaa se, että nämä pelaajat eivät murene kovassa paikassa.”

Uudeksi pelaajaksi voi tavallaan kutsua myös Hammarbyn Eva Nyströmiä, joka on pelannut aiemmin vain kaksi maaottelua.

”He ovat kaikki ansainneet sen paikan. Nyt on vain meidän valmentajien tehtävä, että he onnistuisivat yhtä hyvin kuin Huuhkajien debytantit. Aina kun Rive [Markku Kanerva] on tuonut uuden pelaajan joukkueeseen, he ovat onnistuneet.”

Helmarien päävalmentaja Marko Saloranta ja maajoukkueessa debytoiva Joanna Tynnilä olivat tiistaina MM-karsintoja mediatilaisuudessa Helsingissä.

Salorannalla on hyvin vähän aikaa kehittää maajoukkueen peliä ennen MM-karsinnan päättäviä Irlanti- ja Ruotsi-otteluita. Salorannan joukkueella on kolme harjoitusta ennen Irlanti-ottelua.

”Puolustamisessa haluamme palauttaa sen, miten puolustimme EM-karsinnoissa. Haluamme riistää palloa ylempänä. Irlantia vastaan se voi olla haastavaa johtuen heidän pelitavastaan.”

”Hyökkäyspelissä haluamme kehittää sitä, millaisilla etäisyyksillä hyökkäämme. Meidän pitää saada enemmän vaihtoehtoja pallolliselle. Meidän pitää pystyä saamaan pidempiä hyökkäyksiä ja siten saamaan riistoja ylempänä.”

Salorannan mukaan hän aikoo muuttaa pelaajien etäisyyksiä kentällä ja roolittaa pelaajia niin, että joukkue saa mahdollisimman paljon pelaajien vahvuuksia käyttöön.

Tiistain lehdistötilaisuudessa HJK:n Joanna Tynnilä sanoi olevansa todella ylpeä ensimmäisestä maajoukkuekutsustaan.

”On tosi iso kunnia päästä tähän jengiin. Voiko hienompaa tunnustusta saadakaan. Tämä on merkki siitä, että olen onnistunut omassa arjessani. Uskon, että tämä osoitus jo muutamasta hyvästä kaudesta”, Tynnilä sanoi tiistain lehdistötilaisuudessa.

”Kesän kisoja oli tosi mielenkiintoista katsoa. Pääsi näkemään, missä mennään kansainvälisessä huippufutiksessa. Minua myös motivoi katsoa kisoja ja sain omaankin tekemiseen inspiraatiota.”

Tynnilä sanoi tuovansa maajoukkueeseen rauhallisuutta, pallovarmuutta ja teknisyyttä.

Saloranta onnitteli maajoukkueuransa päättäneitä Essi Sainiota ja Anna Auvista hienoista urista.

Ruotsissa Vittsjö GIK:ssa pelaava Euran Pallon kasvatti Jutta Rantala on mukana MM-karsintajoukkueessa. Rantala oli kokoonpanossa myös tämän kesän EM-kisoissa, mutta peliaikaa hänelle ei kertynyt minuuttiakaan.

Suomi kohtaa Irlannin 1. syyskuuta Dublinissa ja Ruotsin Tampereella 6. syyskuuta kello 19.00.