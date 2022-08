Jürgen Kloppin suojateilla on vain kaksi pistettä kolmesta ottelusta, ja voittotili on tyhjänä.

Manchester

Viime keväänä Liverpool tavoitteli peräti neljää jalkapallotitteliä, mutta uuden sesongin alkumetreillä saksalaisvalmentaja Jürgen Kloppilla on huolen ainekset. Maineikas seura on kerännyt vain kaksi pistettä kolmesta ottelusta ja on juuttunut Englannin Valioliigassa häntäjoukkoihin.

Maanantain myöhäisillassa Liverpool kärsi 1–2-tappion Manchester Unitedille, alkukauden alisuorittajalle.

”On selvää, ettei sarjataulukon katsominen ole nyt mukavinta puuhaa, Klopp myönsi 16. sijan aiheuttaman hämmennyksen.”

Kelkan kääntäminen ei välttämättä onnistu kovin nopeasti, sillä Liverpoolilla on ruuhkaa toipilasosastolla. Old Traffordin nurmelle joukkue joutui ilman Thiago Alcantaraa, Naby Keitaa, Ibrahima Konatea, Joel Matipia ja Diogo Jotaa. Sivussa oli myös kolmen ottelun pelikieltonsa kärsimisen aloittanut Darwin Nunez, 75 miljoonan euron hankinta. Hän sai pelikiellon puskettuaan Crystal Palacen puolustajaa Joachim Andersenia kiukkupäissään päähän viime viikolla.

Loukkaantumisten takia etenkin Liverpoolin keskikenttä oli vaikeuksissa Manchester Unitedia vastaan. Alkukauden kritiikki on kohdistunut myös Trent Alexander-Arnoldin puolustamiseen.

”Me aiheutamme itsellemme ylämäen joka ottelussa, kun päästämme vastustajan tekemään ensimmäisen maalin”, tunnusti laitapuolustaja Andy Robertson.

Liverpoolille tappio oli kotimaan kentillä ensimmäinen sitten joulukuun. Joukkue hamuaa kuitenkin mestaruustaisteluun, joten kovin montaa pistettä ei ole varaa menettää kauden alussakaan.

Asenne ratkaisee

Toisen murhe voi olla toisen ilo jalkapallossakin. ManU:lle ja sen hollantilaisvalmentajalle Erik ten Hagille voitto oli kauden ensimmäinen. Päävalmentaja istutti haluttomasti kauden alun pelanneen Cristiano Ronaldon penkille ja vaihtoi hänet peliin vasta viime minuuteiksi. ManU:n maaleista vastasivat Jadon Sancho ja Marcus Rashford.

”Voimme puhua taktiikasta, mutta kaikki on kiinni asenteesta”, Ten Hag korosti.

Ottelua edelsi odotetusti kannattajien protestimarssi stadionille. Fanit vastustavat seuran yhdysvaltalaista omistajaa, Glazerin perhettä, eikä voitto hiljennä kritiikkiä. Katsomosta kaikuivat huudot omistajia vastaan koko 90-minuuttisen ajan.