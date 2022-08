Audun Heimdal saavutti MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa ja MM-hopeaa suunnistuksessa sekä useita Norjan mestaruuksia.

Norjalainen huippusuunnistaja Audun Heimdal on kuollut 25-vuotiaana. Heimdahl kuoli syöpään lauantaina 20. elokuuta.

Heimdal oli Norjan maajoukkueessa sekä suunnistuksessa että hiihtosuunnistuksessa. Hän saavutti muun muassa MM-kultaa hiihtosuunnistuksessa ja MM-hopeaa suunnistuksessa sekä useita Norjan mestaruuksia.

Tieto Heimdalin kuolemasta otettiin järkyttyneenä ja surullisena vastaan suunnistuspiireissä, myös Suomessa.

”Norjalainen suunnistus on menettänyt fantastisen urheilijan ja ihmisen. Audun ei ollut se, joka piti eniten ääntä itsestään, mutta esiintymisellään hän on ollut suuri esikuva ympärillään olleille. Audun on merkinnyt tavattoman paljon monille ihmisille”, Norjan suunnistusliiton puheenjohtaja Leif Størmer sanoi liiton tiedotteessa.