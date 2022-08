Lassi Etelätalo voitti sunnuntaina keihään EM-pronssia samalla tuloksella kuin Tero Pitkämäki ensimmäisen arvokisamitalinsa vuonna 2006 EM-kisoissa. Arvokisamitali oli Eteläahon pitkän uran ensimmäinen.

Se on siinä. Vihdoinkin keihäsmitali Lassi Etelätalolle.

München

Huippu-urheilusta metsätyökoneisiin eläköitynyt Antti Ruuskanen sanoi uransa loppuvaiheissa, että keihäänheitto pitäisi kieltää lailla.

Niin paljon siinä syntyy vammoja.

Keihään tuoreinta arvokisojen suomalaismitalistia Lassi Etelätaloa, 34, pidettiin jo menetettynä tapauksena Zürichin EM-kisojen jälkeen vuonna 2014.

Etelätalo sijoittui silloin neljänneksi, kun Tšekin Vítězslav Veselý pudotti hänet mitaleilta.

Münchenin sunnuntai-illassa Etelätalo maksoi sanojensa mukaan potut pottuina ja pudotti Veselýn mitaleilta neljänneksi.

”Onneksi olkoon, vihdoinkin”, Veselý onnitteli rehdisti Etelätalo.

”Jees, finally (vihdoinkin)”, Etelätalo huikkasi takaisin.

MM-kisoissa suomalaisen edellä kuukausi sitten olleet Saksan Julian Weber ja Tšekin Jakub Vadlejch olivat Etelätalon edellä myös EM-areenalla.

Weber voitti hurmiollisen kotiyleisön edessä (87,66) ja Vadlejch oli toinen (87,28). Metri ja 22 senttiä lisää, niin Etelätalo olisi ollut Euroopan mestari.

”Sitä yritin.”

Vuoden 2014 jälkeen Etelätalon ura on korutonta kertomaa:

Vuosi 2015 jäi kokonaan väliin kyynärpäävamman takia.

Olympiavuonna 2016 hän heitti yhden kisan Pielavedellä: 74,33.

MM-vuonna 2017 hän heitti Paavo Nurmi Gameseissa Turussa 77,80. Sen jälkeen kuudessa seuraavassa kisassa ei paljon muuta.

EM-vuonna 2018 oli sama tilanne, mutta kisoja kertyi jo yksitoista kappaletta. Paras tulos (78,38) syntyi kauden alussa Kultainen keihäs -tapahtumassa Vantaalla.

Kun päästiin vuoteen 2019, tuli käänne parempaan. Etelätalon vaivat alkoivat hellittää ja valmentaja Leo Pusa rassasi tekniikkaa kuntoon.

Pusa alkoi valmentaa Etelätaloa vuonna 2014, ei antanut periksi.

Pronssimitalistille maistui kisan jälkeen juhlajuoma.

Olympiakisoissa Münchenissä 50 vuotta sitten keihäsfinaalista karsiutunut Pusa tunsi suojattinsa ja tiesi, että kun heittäjä on terve, uusi nousu huipulle on mahdollista.

Kalevan kisojen jälkeen kaksi viikkoa sitten Pusa sanoi, että Etelätalo voi heittää EM-kisoissa 86 metriä. Kahdessa viikossa Etelätalo kasvoi korkoa 44 senttiä: hän heitti 86,44.

Sillä hän paransi kahdeksan vuoden takaista ennätystään metrin ja 46 senttiä.

Se on valtava harppaus seitsemän vuotta sitten ”kehäraakiksi” tuomitulta urheilijalta.

Etelätalo on Pusan keihäskoulun kasvatteja. Keihäskoulu alkoi pilottihankkeena vuonna 2004 ja tähtäsi menestykseen vuonna 2012 Lontoon olympialaisissa, jossa Etelätalo oli varaheittäjänä.

Vuonna 2020 Pusa kertoi HS:n haastattelussa (15.9. 2020), että suomalaista keihäänheittoa uhkaa romahdus.

Etelätalo on tehnyt osaltaan, ettei niin kävisi.

Leo Pusa sai talvella 2021 sydänkohtauksen, josta hän selvisi. Etelätalolle syntyi tytär.

Elämän kiertokulku jatkuu.

Pusan ja Etelätalon yhteistyö päättyy tämän kauden jälkeen. Etelätalo osaa valmentaa itse itseäänkin, ja moninkertainen arvokisamitalisti Tero Pitkämäki tai joku muu auttaa tarvittaessa.

Se tietysti edellyttää, että Etelätalo on mukana ensi vuoden MM-kisoissa Budapestissä ja 2024 EM-kisoissa Roomassa ja olympiakisoissa Pariisissa.

Ehkä vasta niiden jälkeen Etelätalolla on aikaa ajatella jotain muuta.

”Tyttären syntymän takia velvollisuudet urheilun ulkopuolella ovat kasvaneet.”

Etelätalo aloitti aikoinaan farmasian opinnot, mutta ne jäivät kesken vuonna 2013 kesken urheilun alle.

”Voi olla, että jatkan opintoja jossain vaiheessa. En tiedä, onko samaa ainetta kuin ennen.”

Etelätalon EM-pronssi on Suomen miesten seitsemäs keihäsmitali EM-mitali 2000-luvulla. Pitkämäki on kolminkertainen EM-mitalisti, Ruuskanen on kaksinkertainen EM-mitalisi ja Ari Mannio heitti pronssille kotikisoissa 2012.

Kaikkiaan Etelätalon pronssi on 18:s keihäsmiesten EM-mitali vuodesta 1934 alkaneesta kisaperinteestä.

Hauska yhteensattuma on, että Pitkämäki sai EM-hopeaa samalla tuloksella 86,44 vuonna 2006 Göteborgissa.

Vai eivät ole vuodet veljiä keskenään.