Satakunnan Kansa näyttää keskiviikkona kello 19 alkavan ottelun suorana ja selostettuna lähetyksenä. Ottelun selostaa Janne Helander.

MuSa on tällä hetkellä lohkonsa 11. sijalla, mikä tarkoittaa, että joukkue on vaarassa pudota Kolmoseen. Ilves 2 on muutaman sijan ylempänä lohkon yhdeksäntenä.