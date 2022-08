Liverpoolin päävalmentajan Jürgen Kloppin mukaan peruuntumisuhan alla olevaa United-ottelua ei voi vain siirtää uuteen ajankohtaan.

Manchester Unitedin ja Liverpoolin maanantain Valioliigan ottelua uhkaavat Unitedin kannattajien mielenilmaukset Old Traffordilla.

Sama ottelu jouduttiin siirtämään toukokuussa 2021, kun Unitedin kannattajia ryntäsi kentälle ennen ottelun alkua. Ottelu­tapahtuman häiriköiminen oli Unitedin omistajia vastaan suunnattu protesti. Samanlaisia mielenilmauksia on tiettävästi suunnitteilla maanantain otteluun.

“Toivon todellakin, että ottelua ei peruuteta. Mutta jos niin kävisi, meidän pitäisi saada pisteet”, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Meillä ei ole mitään tekemistä tilanteen kanssa. Jos kannattajat eivät halua pelin toteutuvan, emme vain voi siirtää ottelua jälleen kerran ja yrittää sovittaa sitä johonkin uskomattoman kiireisellä kaudella.”

Unitedin yhdysvaltalaiset omistajat, Glazerin perhe, on ollut taas tulilinjalla, kun United on aloittanut kautensa surkeasti. United on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan Valioliigassa, ja samaan aikaan seura ei ole onnistunut hankkimaan havittelemiaan vahvistuksia joukkueeseen.

Mediatietojen mukaan Glazerin perhe suhtautuu avoimesti siihen, että se möisi vähemmistö­osuuden seurasta. Brittimiljardööri Jim Ratcliffe on ilmoittanut kiinnostuksestaan ostaa seura.

Liverpoolin tavoitteena on ottaa kauden avausvoitto sen jälkeen, kun se aloitti kautensa tasapeleillä Fulhamia ja Crystal Palacea vastaan.