Katso historialliset kuvat Münchenistä: Näin mitalisankarit kommentoivat huimaa iltaa

Topi Raitanen ja Kristiina Mäkelä järjestivät ikimuistoisen illan Münchenissä. Tämä kisa oli ollut Raitasella mielessä jo pitkään. Mäkelä ylisti valmentajaansa.

München

Perjantai-illan suomalaistähdet Topi Raitanen ja Kristiina Mäkelä olivat eri puusta, kun he saapuivat toimittajien eteen historiallisen yleisurheiluillan jälkeen.

Estejuoksun Euroopan mestaruuden voittanut Raitanen kertaili tapahtumia tuttuun tyyliinsä analyyttisesti ja ilman suurta tunteenpaloa. Mäkelän puheista ei jäänyt epäselväksi, miten hienolta kolmiloikan hopeamitalin voittaminen tuntui.

”Oli kiva tunne juosta takasuoralla, kun tiesi, että teen eroa muihin ja saan nostettua itseni keulaan”, Raitanen sanoi.

Raitanen piti alkumatkasta rauhallista vauhtia porukan keulilla, että sai säästettyä voimia loppuun.

Viimeisellä kierroksella hän pisti aivan samanlaisen näytöksen pystyyn kuin Jukka Keskisalo esteiden EM-finaalissa 2006. Yksi toisensa jälkeen joutui antautumaan suomalaiselle. Viimeisen vesiesteen jälkeen mestaruus oli käytännössä varma.

”Viimeisellä esteellä tiesin, että nyt saa ottaa rauhassa. Oli kiva katsoa skriiniltä, että kukaan ei tule ohi, niin uskalsin vähän tuulettaakin.

Topi Raitanen ratkaisi voiton viimeisellä kierroksella.

Raitanen oli asettanut tämän kisan tavoitteekseen hyvissä ajoin.

Topi Raitanen kertoi, että ei oikein tiennyt, mitä tehdä kunniakierroksella.

Raitanen piti alkumatkasta tahtia.

Raitanen saavutti mestaruutensa suomalaisille lähes pyhällä stadionilla. Viisikymmentä vuotta sitten suurjuoksijat Lasse Virén ja Pekka Vasala olivat samaisen Münchenin olympiastadionin tähdet.

Tämän Raitanenkin tiedosti ennen kisaa.

”Tätä kisaa olin odottanut aika monta vuotta. Tiesin, että kuulun siihen porukkaan, joka taistelee mitalista. Tämä oli se juoksu, jota hain.”

Raitasen juhlat Münchenissä jäävät lyhyiksi. Hän lähtee jo lauantaina aamulla takaisin Suomeen. Hän matkaa suoraan Tampereelle Aleksi Niemen häiden ”kakkospäivään”. Raitasen piti olla Tampereen Pyrinnön suunnistajan bestman.

Suomen yleisurheiluillan huipentanut Kristiina Mäkelä saavutti vihdoin sen, mitä hän oli pitkään hakenut.

”Olen niin helpottunut. Olo on tyhjä ja täysi samaan aikaan. Tämän eteen on tehty hurjasti töitä”, Mäkelä sanoi.

”Ihmisenä tämä ei minua muuta, mutta tämä on kruunu kaikelle työlle.”

Mäkelä on osallistunut kaikkiin arvokisoihin vuodesta 2015 lähtien. Hän on päässyt aina hyvällä prosentilla finaaliin, jossa jatkokierroksille yltäminen on kuitenkin ollut kiven alla.

Mäkelä luetteli onnistumisen syitä: fyysinen vire, henkinen kasvu ja jopa rakkauden tunne.

”Kaikki asiat loksahteli kohdalleen. Minulla oli tosi itsevarma ja tietoinen olo. Olen nähnyt monta kertaa saman tilanteen. Jollain olisi voinut mennä pala kurkkuun, kun ensimmäisellä kierroksella hypättiin 14,81, mutta en minä siitä välittänyt. Tiesin, että sellainen on tulossa.”

Hän kiitti erityisesti valmentajaansa Tuomas Sallista.

”Olen niin onnellinen Tuomaksesta. Hän on löytänyt tavan, jolla minua valmennetaan fyysisesti ja henkisesti.”

Kristiina Mäkelä ja valmentaja Tuomas Sallinen halasivat hopean varmistumisen jälkeen.

Mäkelä sai Suomen lipun katsomosta.

Kristiina Mäkelä ennätti jahdata finaalimenestystä monta vuotta.

Kisan voitti Ukrainan Maryna Bekh-Romanchuk, joka sai yleisöltä hurjasti kannustusta.

Hopea on varmaa!

Illasta alkoi muodostua historiallinen, kun pian Raitasen mestaruuden jälkeen Mäkelä hyppäsi Suomen ennätyksen 14,64 ja mitali alkoi näyttää todennäköiseltä.

”Halasimme Sennin kanssa Topia ja tuumimme, että tuli mitalinkiiltoa mukaan. Voimme olla tosi ylpeitä suomalaisesta yleisurheilusta. Aina ei ole mennyt näin hienosti”, Mäkelä sanoi.

Senni Salminen oli kisan seitsemäs.

Ilta jää suomalaiseen urheiluhistoriaan.

”Se tuntuu ihan mahtavalta. Olen erittäin mieluusti juuri tässä tilanteessa kuin että olisi tullut vain yksi mitali”, Mäkelä sanoi.

Suomalaiset ovat voittaneet nyt kolme mitalia näistä kisoista. Viimeksi vastaava saldo on tullut 2006.

