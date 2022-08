Kalle Rovanperä ajoi rajusti ulos, keskeytti Belgian rallin hurjan volttisarjan jälkeen: ”Pääasia, että he ovat kunnossa”

Rovanperä sekä kartanlukija Jonne Halttunen pääsivät autosta omin voimin ulos.

Toyotan Kalle Rovanperällä oli teoreettinen mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruutensa jo Belgian MM-rallissa, mutta suomalaisen menestystoiveet haihtuivat jo kilpailun toisella erikoiskokeella.

Rovanperä ajoi ulos ja joutui keskeyttämään rallin, kun suomalainen osui mutkassa tien oikeassa reunassa olevaan syvennykseen.

Rovanperän ja kartanlukija Jonne Halttusen ajokki pyöri useaan otteeseen katon kautta ympäri päätyen oikeinpäin renkailleen pellolle.

Rovanperän Toyotan keula vaurioitui pahasti, mutta kaksikko pääsi autosta ulos omin jaloin hyvävoimaisen näköisinä.

”Siinä oli kaksi mutkaa, joista jälkimmäiseen minulla oli liian optimistinen nuotti. Käänsin mutkaan sisään, mutta luisuimme pihalle tullessa ojaan ja siitä lähdettiin”, Rovanperä kommentoi Ylen mukaan WRC-tv:lle.

Toyota pyrkii saamaan Rovanperän auton kuntoon, jotta suomalainen voisi jatkaa rallia lauantaina. Helppoa se ei kuitenkaan ole, sillä ajokki sai tällissä pahoja vaurioita.

”Pääasia, että he ovat kunnossa. Tuollaiset ulosajot ovat tyypillisiä täällä jyrkkien ja terävien ojien takia. Jos sellaiseen osuu, peli on ohi”, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoi Dirtfish-sivuston mukaan.

Keskeytys oli Rovanperälle tämän kauden ensimmäinen. Suomalaisnuorukaisen MM-johto on suvereeni, sillä Hyundain Ott Tänak on jäänyt Toyota-tykistä jo 94 MM-pistettä.

Rovanperä ehti ajaa Belgiassa pohja-ajan kisan avauserikoiskokeella. Belgian MM-rallin jälkeen kalenterissa on enää neljä osakilpailua.

Rovanperän tallitoveri Elfyn Evans johti kilpailua neljän erikoiskokeen jälkeen. Virolaiskuski Tänak on toisena vain 2,3 sekuntia walesilaisesta jääneenä.

Kotikilpailuunsa heikon alun saanut Thierry Neuville paransi avauserikoiskokeen jälkeen ja on kolmantena. Toyotan suomalaismenijä Esapekka Lappi on neljäntenä, mutta ero Evansiin on kasvanut tasaisesti 21,2 sekuntiin.

Belgian MM-rallissa ajetaan perjantaina vielä neljä erikoiskoetta. Kaikkiaan 20 erikoiskoetta kattava kilpailu päättyy sunnuntaina.