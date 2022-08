Ässät ilmoitti perjantaina talouslukujaan viime kaudesta. Yhtenä osana tiedotteessa oli myös ensi kauden pelaajabudjetti. Se oli noussut kahteen miljoonaan euroon, eli summa on puoli noin miljoonaa suurempi kuin edellisellä kaudella.

Kahden miljoonan pelaajabudjetti kuulostaa suurelta, mutta nykyjääkiekossa se ei sitä ole.

Vertailukohtaa voi hakea läheltä. Liigassa suurimmat pelaajabudjetit ovat ensi kaudella todennäköisesti melkein tuplat Ässien rahoihin verrattuna. Sveitsin ja Ruotsin pääsarjojen isoimmat pelaajabudjetit taas ovat melkein tuplat Liigan isoihin seuroihin verrattuna. Jopa Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa löytyy isompia pelaajabudjetteja kuin Ässillä.

Ja nämä summat ovat menossa ainoastaan ylöspäin.

Kokonaisuutta sekoittaa kaikkein eniten KHL, joka on tällä hetkellä palkkalupauksissa aivan omalla portaallaan. Sitä se on toki ollut ennenkin, mutta nyt sarja tarjoaa jo vähän huonommillekin pelaajille niin kutsuttua tyhmää rahaa. Summat ovat päättömiä. Esimerkiksi viime kaudella Jokereissa pelannut 33-vuotias kanadalaispuolustaja Alex Grant oli Ässien hankintalistalla kesällä. Hänen kanssaan neuvoteltiin ja Ässät tarjosi Grantille omalla mittapuullaan erinomaista palkkaa. Keskustelut olivat käynnissä pidemmän aikaa. Lopulta neuvotteluihin tuli mukaan venäläinen jättiseura SKA Pietari, joka tarjosi Grantille ilmeisesti 1,4 miljoonan euron kausipalkkaa. Grant siirtyi Pietariin.

KHL:ään siirtyneiden pohjoisamerikkalaisten pelaajien määrästä voi päätellä, että tarjotut palkat ovat muutenkin massiivisia, vaikka SKA Pietari lienee toki sarjassa niitä suurimpia maksajia. Ei Venäjälle siirry yksikään pelaaja nykytilanteessa minkään muun kuin rahan takia. Vaikka erityisesti kanadalaisille Venäjän aloittama sota Ukrainassa ei tunnu olevan suuri moraaliongelma, kyllä heidänkin pelaaja-agenttinsa tilanteen ymmärtävät. Ei sarjaan siirtyminen ole parasta mahdollista mainosta, ja jonkinlainen mainehaitta siitä jää. Se on korvattava, ja siihen vaaditaan paljon rahaa.

Toisaalta tässä kohtaa kyse on KHL:n suunnalta lähinnä isoista lupauksista. Vielä on vaikea sanoa, tulevatko kaikki pelaajat heille luvattua rahapinoa saamaan. Jopa viime kauden palkkojen maksamisen kanssa on ollut toisinaan ongelmia ja silloin sotatilanne ei sekoittanut kuvioita.

Ainakin yksi ensi kaudella Liigassa pelaava ja viime kaudella KHL:ssä tahkonnut pelaaja on sinällään saanut palkkansa, mutta ne ovat tilillä, johon hän ei pääse käsiksi pakotteiden takia. Luulisi, että erilaiset pakotteet vaikeuttavat maksumarkkinoita jollain tavalla tulevaisuudessa. Väliin mahtuu helposti suhmurointia ja välikäsiä. Se taas voi käydä pelaajille kalliiksi. Ruplia kovinkaan moni pelaaja ei varmasti ole valmis itselleen ottamaan. Miten palkkakuviot sitten ihan oikeasti hoidetaan, sitä voi vain arvailla.

Pelaajapalkat ovat siis jääkiekossa muutenkin nousussa ja Liiga voi jäädä tulevina vuosina tukalaan asemaan, jos maksukykyä ei saada entisestään nostettua. Esimerkiksi AHL:ssä palkat ovat nousseet merkittävästi lyhyessä ajassa. Siellä parhaat pelaajat saavat noin 400 000 euron kausikorvauksia. 150 000 euron kausiansio on lähenemässä normaalia AHL:ssä. Se on selvästi enemmän kuin vaikkapa liigapelaajien palkkojen keskiarvo.

Pahimmassa tapauksessa tämä kaikki tarkoittaa kotimaiselle kiekkosarjalle sitä, että palkat pysyvät samoina tai jopa nousevat, mutta pelaajien yleistaso laskee siitä huolimatta. Nimenomaan KHL on kaikessa eräänlainen muuttuva tekijä, koska sarjan tulevaisuudesta ei ole vieläkään mitään varmuutta. Jos palkanmaksu sakkaa tavalla tai toisella, eivät pelaajat pitkään Venäjälle mene.

Se lienee varmaa, että esimerkiksi Ruotsissa, Sveitsissä ja Saksassa palkat ainoastaan nousevat. Samoin AHL:ssä. Tässä yhtälössä on selvää, että Liigan ja samalla Ässien tilanne pelaajamarkkinoilla vaikenee entisestään.