Karhu-Futiksen kasvatti Joose Mäkinen siirtyi Saloon.

Porilaisen Karhu-Futiksen kasvatti Joose Mäkinen on tehnyt ensi kauden loppuun saakka ulottuvan sopimuksen Salon Palloilijoiden kanssa.

19-vuotias Mäkinen on ollut jo vuosia yksi Porin lupaavimmista jalkapalloilijoista. Hän on kuulunut myös nuorten maajoukkuerinkiin. Suomen suurseura HJK värväsikin kaksi vuotta sitten puolustajan FC Jazzin riveistä omaan organisaatioonsa.

Mäkinen ei kuitenkaan löytänyt paikkaansa HJK:n organisaatiosta. Hän oli kakkosjoukkue Klubi 04:n riveissä, mutta peliaika jäi vähäiseksi. Mäkinen palasi kesken viime kauden Jazziin loppukauden kattavalla lainasopimuksella.

Tällä kaudella Mäkisen nimi löytyi yllättäen Karhu-Futiksen listoilta. Palloliiton tilastojen mukaan nuorukainen on pelannut tällä kaudella kasvattajaseuransa P20-joukkueessa sekä miesten kakkosjoukkueessa. Lisäksi hän on pelannut yhden pelin Euran Pallossa.

Heinäkuussa Mäkinen palasi Jazzin harjoitusrinkiin. Päävalmentaja Jani Uotisen mukaan Jazz ja Mäkinen keskustelivat myös sopimuksesta, mutta lopulta pelaaja päätyi SalPan riveihin.

Salossa Mäkinen debytoi jo tällä viikolla, tosin Nelosessa pelaavan Salon Tovereiden riveissä.

SalPan nettisivuilla Mäkisen kerrotaan pitäneen hetken taukoa kilpailullisesta jalkapallosta. Pelaaja latasi niin fyysisiä kuin henkiksiä akkukaan. Salossa odotetaan Mäkisen tulevaisuudelta paljon.

"Joose on paitsi loppukaudelle yksi lisävaihtoehto puolustukseen, niin ennen kaikkea satsaus ensi kauden suunnitelmiin. Hän täyttää hyvin kriteerit haluamaamme pelaajaprofiiliin. Hän on nuori lupaava pelaaja, jolla on tunnistettua maajoukkuepotentiaalia, mutta joka syystä tai toisesta ei ole vielä päässyt tekemään lopullista läpilyöntiään, SalPan toimitusjohtaja Tero Karinti kuvaili.

Salossa on Mäkiselle Jazzista tuttuja kasvoja: valmentaja Tero Suonperä sekä pelaajat Joonas Meura ja Tobias Laaksonen.

”Tärkeää oli myös se, että tunnen Tero Suonperän valmiiksi. Hänen tapansa luoda läheinen suhde pelaajiin on todella positiivinen asia minulle tässä kohtaa uraani”, Mäkinen sanoi SalPan nettisivuilla.

Mäkisen mukaan hänellä taas kova palo jalkapalloon. Lyhyellä tähtäimellä hän hakee uutta alkua uralleen. Pitkällä tähtäimellä nuorukaisen tavoitteet ovat ulkomaan kentillä.

SalPa kuuluu Kakkosen B-lohkossa Mäkisen ex-seuran Jazzin ehdottomiin pääkilpailijoihin. Salolaiset ovat lohkossa kolmantena vain pisteen kärjessä olevan Jazzin perässä.