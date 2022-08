Kymmenen senttiäkin on seipäässä iso parannus. Murto paransi kerralla kauden parasta tulostaan 25 senttiä. Sitä on jopa vaikea ymmärtää.

Wilma Murto teki uskomattoman tempun ja voitti seiväshypyn EM-kultaa huikealla SE-tuloksella 485. Kovin monet ennusmerkit eivät viitanneet siihen, että kultaa tulisi. Mitalia ehkä ohuesti odotettiin. Mutta sekin oli enemmän toiveajattelijoiden haihattelua.

Murto hallitsi kilpailua hienolla tavalla. Hän teki kolmesti uuden SE-tuloksen ja jatkoi vielä hyppäämistä, kun Euroopan mestaruus oli varma. Sen jälkeenkin ylittyi SE 485, joka on uskomattoman kova tulos. Vain 11 naista on koskaan hypännyt korkeammalta.

Murron tarina on hieno. Hän hyppäsi jo 17-vuotiaana hallissa kuusi vuotta sitten huikeat 471. Kaikki odottivat paraatimarssia maailman huipulle. Se marssi kesti yli kuusi vuotta. Tuli surkeita vuosia, välillä vaihtuivat valmentajat, mutta lopulta Murto palasi takaisin tutun ja turvallisen Jarno Koivusen valmennukseen. Nyt näitä hedelmiä poimitaan.

Koivunen on ollut kärsivällinen valmentaja. Hän ei katkeroitunut siitä, että Murto lähti välillä muualle haistelemaan tuulia. Kun Murto halusi takaisin, Koivunen oli valmis. Ja nyt he ovat Euroopan mestareita.

Murto loukkasi jalkansa tammikuun alussa, edessä oli pitkä tauko. Harva uskoi silloin, että arvokisamitali kesällä olisi mahdollinen. MM-Eugenesta tuli kuitenkin hieno kuudes sija tuloksella 460. Se oli vain kutittelua tulevaan. Nyt nähtiin absoluuttinen totuus.

Kymmenen senttiäkin on seipäässä iso parannus. Murto paransi kerralla kauden parasta tulostaan 25 senttiä. Sitä on jopa vaikea ymmärtää. Loukkaantumisen jälkeen kuntoa on rakennettu rauhassa ilman ylilyöntejä. Keskiviikkona se kaikki saatiin ulosmitattua.

Murron kulta pelasti myös Suomen Urheiluliiton puheenjohtajan Sami Itanin päänahan. Hän sanoi eroavansa, jos EM-kilpailuista ei mitalia tule. Nyt se tuli. Itani voi nukkua yönsä rauhassa.