Koiton jalkapallojaoston ahkera trio Senja Inberg, Antti Korpunen ja Mirka Rimpelä Noormarkun urheilukentällä, joka saa uuden siirtonurmen. Koittolaiset unelmoivat yhä paremmista oloista. Heidän toiveissaan on oma tekonurmi.

Urheilu | Jalkapallo

Koko kylän liikuttajat

Noormarkun Koitto on muuntautunut aikuisten yleisseurasta juniorien palloiluseuraksi. Jalkapallossa sillä on vahvasti oma reviiri. Pelaajien määrä on tuplaantunut sen jälkeen, kun Noormarkku liittyi Poriin.

Noormarkku Vaikka ollaan Porin nykyrajojen sisäpuolella, nyt ei kannata puhua karhukaupungin jalkapallosta mitään. ”Me olemme noormarkkulaisia”, iskee Noormarkun Koiton jalkapallojaoston sihteeri Senja Inberg heti faktat pöytään. ”Jos Pori mainitaan, niin voi puhua Porin eliittikaupunginosasta”, jalkapallojaoston puheenjohtaja Antti Korpunen nauraa.