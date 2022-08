Miesten moukarin karsinta avaa ja naisten finaali päättää kisapäivän. Kolmiloikkaajat kisaavat karsinnassa ja seiväshyppääjät finaalissa.

München

Yleisurheilun EM-kilpailujen kolmas päivä Münchenissä tarjoaa suomalaissuorituksia aamusta iltaan. Kello 10.35 Suomen aikaa Aaron Kangas aloittaa moukarinheiton A-ryhmässä, ja Henri Liipola sekä Tuomas Seppänen seuraavat B-ryhmässä.

"Kun katsoo MM-kilpailujen tuloslistaa, monta nuorta ja nälkäistä eurooppalaista jäi karsintaan”, Seppänen kertoi eilen Suomen joukkueen hotellilla järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Myös 36-vuotias Seppänen oli yksi karsiutujista. Niin kävi Kankaallekin, joka voitti MM-kilpailujen jälkeen Suomen mestaruuden Kalevan kisoissa. Joensuussa moukarikolmikko pommitti tuloksensa alle 40 sentin sisään. Kankaan pisin kantoi 72,80.

"Olen tehnyt kovaa treeniä. On mennyt hyvin odotusten mukaisesti”, hän jutteli.

SM-hopeamitalisti Seppäsellä ja SM-pronssimitalisti Liipolalla on selkeä arvio, mitä finaaliin pääsemiseen vaaditaan. Karsintaraja on hurja 77,50, mutta aivan niin pitkällä kolmikon ei tarvinne heittää, vaikka rajat on viritetty kireälle.

” Finaalipaikkaa haen. 74 metrin päälle pitää heittää. Suht hyvä "tsäänssi" on päästä finaaliin”, Liipola sanoi.

Kangas nyökytteli vieressä, eikä Seppänenkään pannut vastaan.

"74 metriä plusmiinus puoli metriä.”

"Kalevan kisoissa minulla oli liikaa yritystä. Hyvillä mielin tulin tänne.”

Reilujen seiskanelosten nakkeleminen vaatisi miehiltä lähes kauden parhaita kaaria. Kangas on heittänyt 75,03, Liipola 75,32 ja Seppänen 74,97.

Mitalitoiveita Münchenin myöhäisillassa

Karsintakilpailussa ovat myös Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen, jotka hyppäävät kolmiloikan karsinnassa kello 13.35 alkaen. Tuomas Lehtonen osallistuu miesten ja Kristiina Halonen naisten 400 metrin aitajuoksun alkueriin. Viivi Lehikoisella on varma paikka välieriin.

Kisapäivä huipentuu myöhäisillassa Wilma Murron ja Elina Lampelan seiväsfinaaliin kello 21 sekä Krista Tervon ja Silja Kososen moukarifinaaliin kello 22.05. Mitaliodotuksia on, vaikka Tervo ja Kosonen selvittivät karsinnan niukasti. Murtokin voisi tuoda tuliaisia.

"Tasaista tulee olemaan. Yhtään mitalia ei ole jaettu ennen finaalia. Koko 12 hengen porukka on tasainen”, Murto kertoi maanantaina karsinnan jälkeen.

Finaalissa saattaa juosta myös pika-aituri Santeri Kuusiniemi, joka osallistuu kello 21.30 miesten 110 metrin aitojen välieriin. Finaali olisi kello 23.22.

Saga Vanninen aloittaa naisten 7-ottelun, jonka avauspäivään kuuluvat 100 metrin aitajuoksu, korkeushyppy, kuulantyöntö ja 200 metrin juoksu.

"En ole ottanut paineita. Tämä on paikka, jossa voi onnistua”, aikuisten arvokilpailujen ensikertainen tuumi eilen.

