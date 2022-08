Norjalaisen supertähden isä on mukana EM-kisoissa poikansa vastustajan valmentajana

Gjert Ingebrigtsen on ensimmäistä kertaa mukana arvokisoissa ilman, että hänellä on valmennusvastuuta pojistaan.

Heinäkuinen Eugenen MM-kisa oli Gjert Ingebrigtsenille ensimmäinen kerta, kun hän ei ollut mukana isoissa arvokisoissa, joissa joku hänen pojistaan on mukana. Eugenessa Jakob Ingebrigtsen voitti MM-kultaa 5 000 metrillä ja hopeaa 1 500 metrillä.

Münchenin EM-kilpailu taas on ensimmäinen arvokisa, jossa hän on paikalla ilman, että hänellä on valmennus­vastuuta pojistaan.

Gjert Ingebrigtsen on Münchenissä Narve Gilje Nordåsin valmentajana. Nordås juoksee 5 000 metriä Jakob Ingebrigtseniä vastaan tiistai-iltana.

Valmentajaisä myöntää norjalaismedia NRK:n haastattelussa, että tilanne on hänestäkin hieman omituinen.

”Toisaalta Narve on ollut valmennuksessani 15–16-vuotiaasta lähtien ja minulla on velvollisuus seurata häntä.”

Isä Ingebrigtsenin valmennusvastuu pojistaan on ollut katkolla helmikuusta lähtien. Vanhin poika Henrik Ingebrigtsen tiedotti silloin, ettei isän ja pojan välistä valmennus­suhdetta voi enää jatkaa. Maaliskuussa Gjert Ingebrigtsen myönsi, että perheessä on ollut jännitteitä asian suhteen.

Lauantaina nuorin veli Jakob Ingebrigtsen vastasi ”ei” kysymykseen siitä, aikooko hän käydä vuoropuhelua isänsä kanssa EM-kisojen aikana. Hän tarkensi, että on tullut juoksemaan, ei käymään vuoropuhelua kenenkään kanssa.

Gjert Ingebrigtsen on kuullut lausunnot, eikä aio vaatia mitään vuoropuhelua.

”Hän valitsee itse kenen kanssa haluaa tai ei halua puhua. Hän sanoo olevansa täällä tehdäkseen työnsä ja on tekemisissä mahdollisimman harvojen ihmisten kanssa. Sitä pitää kunnioittaa.”

EM-kisat ovat perheessä sujuneet aiempina vuosina erittäin hyvin. Pojista Henrik Ingebrigtsen voitti 1 500 metrillä EM-kultaa vuonna 2012. Filip Ingebrigtsen otti kultaa samalla matkalla vuonna 2016 ja Jakob Ingebrigtsen vuonna 2018, jolloin hän toi kultaa myös 5 000 metrin kisasta.