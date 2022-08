Ani Juntunen ja Peppi Konsteri nappasivat mitalin Tanskan EM-kisoista.

Keilailun naisten EM-kilpailujen parikilpailu keilattiin päätökseen Tanskan Aalborgissa. Ani Juntunen ja Peppi Konsteri taipuivat pronssille, kun he hävisivät semifinaalipelin Ruotsin Jenny ja Cajsa Wegnerille pistein 459–447.

Ratkaisu tapahtui viimeisessä ruudussa ja ankkureiden Peppi Konsterin ja Jenny Wegnerin kautta. Konsterilla oli kaato alla yhdeksännessä ruudussa ja Wegnerillä paikko. Konsteri heitti ensin ja teki kaadon, ja Wegner teki samoin. Konsteri olisi tarvinnut vielä toisen kaadon pakottaakseen Wegnerin samaan. Sitä ei saatu, joten Konsterille ja Juntuselle pujotettiin kaulaan EM-pronssit.

Pori Giantsia edustavat keilaajat tiesivät viimeiseen sarjaan lähdettäessä, että olisi pelattava kova sarja neljän parhaan joukkoon noustakseen. Naiset päättivät sen tehdä ja huikealla 512 sarjalla Juntunen ja Konsteri ottivat lopulta parikilpailun kärkipaikan ja varmistivat sillä myös mitalin.

"Päällimmäisenä nyt tietty ärsyttää häviö. Ehkä muutaman tunnin päästä on kivaa. Niin, me haluttiin taas näyttää maailmalle, mitä me osataan”, Juntunen kertasi liiton tiedotteessa.

"Omalla tavalla osaa olla ylpeä meistä, mutta totta kai harmittaa myös, kun juuri tuossa lopeteltiin pelit. Tänään kuitenkin tuntui, että tämä on meidän päivä ja voitetaan kultaa, mutta tuli nyt kuitenkin mitali. Karsinnassa viidennen huonon sarjan jälkeen löydettiin se tahtotila, ja se oli meidän yhteinen pelimme”, Konsteri jatkoi.