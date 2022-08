Tuplamestaruuksia tarjolla – nämä kahdeksan urheilijaa voittivat Eugenessa MM-kullan ja kamppailevat Münchenissä saman lajin EM-kullasta

Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen ja kuusi muuta urheilijaa hakevat MM-kultansa jatkeeksi EM-voittoa samasta lajista samana vuonna.

MM-kisojen ja EM-kisojen osuminen samalle vuodelle antaa urheilijoille mahdollisuuden kahteen saman lajin mestaruuteen.

EM-kisat järjestetään nykyisin joka toinen vuosi, joten joka toiset kisat osuvat olympialaisten kanssa samaan kesään.

MM- ja EM-kisojen osalta kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tuplamahdollisuus aukeaa koronapandemiasta johtuneen MM-kisojen siirron myötä.

Eugenessa MM-kultaa juhli kymmenen EM-kisoihin osallistuvaa urheilijaa, mutta kaksi heistä ei tavoittele saman lajin tuplaa: Jake Wightman tyytyy mestaruuden tuoneen miesten 1500 metrin sijaan 800 metrin kisaan ja miesten 35 kilometrin kävelyssä juhlinut Massimo Stano kisaa vain 20 kilometrillä.

Esittelemme kahdeksan urheilijaa, jotka kilpailevat Münchenissä maailmanmestaruuden tuoneessa lajissaan.

Pawel Fajdek on hallinnut miesten moukarinheittoa viime vuosien MM-kisoissa.

Pawel Fajdek, miesten moukarinheitto

Miesten moukarissa asetelmat eivät kärjen osalta juuri heilahda, vaikka kilpailuissa tullaan maanosatasolle. Eurooppalaiset valtasivat Eugenessa viisi kärkipaikkaa lajissa.

Puolan Pawel Fajdekille MM-kulta oli häikäisevästi viides peräkkäin. Valtakausi alkoi Moskovassa 2013, ja MM-menestykseen nähden onkin erikoista, että EM-kisoista Fajdekilla on vain yksi kulta ja kaksi hopeaa. Münchenissä Fajdekilla on mahdollisuus kirkastaa EM-saldoaan.

Menestyksen nälkää puolalaisella on jäljellä. Viidennen tittelin jälkeen hän ilmoitti Reutersin mukaan haluavansa lisää. Fajdekin edellä peräkkäisten MM-kultamitalien määrässä on vain yksi urheilija: seiväshyppylegenda Serhi Bubka voitti kuusi peräkkäistä MM-titteliä Helsingistä 1983 Ateenaan 1997. Bubkan ensimmäiset kolme mestaruutta tulivat vieläpä aikana, jolloin MM-kisat pidettiin neljän vuoden välein.

”Tavoitteeni on seitsemän titteliä. Haluan olla ensimmäinen joka voittaa seitsemän kultaa”, Fajdek sanoi.

EM-menestys käynee välipalasta.

Jakob Ingebrigtsen voitti 5000 metriä MM-kisoissa.

Jakob Ingebrigtsen, miesten 5 000 m

Jake Wightman yllätti Jakob Ingebrigtsenin 1 500 metrin loppukirissä Eugenessa, mutta vitosella norjalainen otti omansa.

Tappiotaan Wightmanille Ingebrigtsen kommentoi sanomalla hävinneensä huonommalleen, mistä seurasivat syytökset ylimielisyydestä.

EM-kisoissa Ingebrigtsenillä on haussa paitsi vitosen tuplamestaruus tältä vuodelta, myös Berliinissä 2018 voitetun tuplan puolustaminen. Berliinissä Ingebrigtsen oli mestari molemmilla matkoilla.

Nafissatou Thiam on yksi neljästä yli 7000 pisteen seitsenottelutuloksen tehneestä naisesta lajin historiassa.

Nafissatou Thiam, seitsenottelu

27-vuotias belgialainen Nafissatou Thiam on ehtinyt hallita seitsenottelua jo hyvän tovin.

Thiam voitti olympiakullan jo Riossa 2016, ja sen jälkeen tilille on tullut Tokion olympiakulta, MM-kullat Lontoosta ja Eugenesta sekä EM-kulta Berliinistä. Dohassa Thiam jäi hopealle.

Thiam on yksi neljästä seitsenottelijasta, joka on pystynyt ylittämään 7000 pisteen rajan. Kaikkien aikojen tilastossa hän on kolmantena. Suomen huippulupaus Saga Vanninen pääsee mittaamaan tasonsa suhteessa lajilegendaan.

Ruotsin supertähti Duplantis hakee EM-kultaa MM-kullan ja ME-tuloksen jatkoksi.

Armand Duplantis, miesten seiväshyppy

Yleisurheilun kirkkaimpiin tähtiin kuuluva ruotsalainen Armand Duplantis hyppäsi Eugenessa maailmanennätyksen 621. Se on 30 senttiä korkeammalta kuin kukaan toinen kilpailuun osallistuva on tällä kaudella päässyt. Duplantis on kisojen kenties ylivoimaisin mestarisuosikki.

Neljä vuotta sitten Berliinissä Duplantis otti EM-kisoissa ensimmäisen aikuisten arvokisavoittonsa. Sen jälkeen tilille ovat tulleet niin olympiavoitto kuin maailmanmestaruuskin.

Duplantis on vasta 22-vuotias, joten hypyistä saadaan nauttia vielä vuosia. Ainakin isä ja valmentaja Greg Duplantis uskoo, että rima voi nousta vielä reilusti nykyistä korkeammalle.

”Hän voi hypätä 640. Pakon edessä hän voisi hypätä jo nyt 630. Hän tekisi sen, jos olisi painetta siihen”, Greg Duplantis sanoi maailmanmestaruuden jälkeen.

Malaika Mihambon valmistumista EM-kisoihin on häirinnyt koronavirustarunta.

Malaika Mihambo, naisten pituushyppy

Berliinissä 2018 Malaika Mihambo voitti pituushypyn hieman yllättäen, mutta sen jälkeen ulkoratojen arvokisoissa ei ole löytynyt saksalaiselle hyppääjälle voittajaa.

Mihambo voitti MM-kullan niin Dohassa kuin Eugenessa eikä voittajaa löytynyt Tokion olympialaisissakaan. Haussa on siis viides arvokisavoitto putkeen.

Mihambo on ainoa ulkoradoilla seitsemän metriä tällä kaudella ylittänyt mukanaolija. Iskukyky Münchenissä on silti arvoitus, sillä Eugenen jälkeen Mihambo on sairastanut koronaviruksen, minkä takia harjoittelusta on täytynyt pitää taukoa kymmenen päivän ajan.

Kilpailijan hermoista Mihambon menestys ei jää kiinni. Sekä Dohassa että Eugenessa hän pääsi kolmelle viimeiselle kierrokselle vasta kolmannen hyppynsä turvin, mutta juhli maailmanmestaruutta.

Kevin Mayerilla on selvästi kovin kymmenottelutulos Münchenin ottelijoita.

Kevin Mayer, miesten kymmenottelu

Kevin Mayer voitti Eugenessa kymmenottelun 8 816 pisteellä, joka oli hänen korkein pistemääränsä sitten ME-pisteet tuoneen ottelun vuonna 2018.

Päätös EM-kisoihin osallistumisesta syntyi vasta kisojen jälkeen. Kun Mayer oli tyytyväinen palautumiseensa, hän päätti lähteä Saksaan.

Jos Mayer pystyy toiseen täysipainoiseen otteluun, ei voittajasta jää suurta epäselvyyttä. Eugenen tulos on nelisensataa pistettä parempi kuin seuraavaksi parhaiden tämän kauden noteeraukset.

Pedro Pichardo ei vielä viime kisojen aikaan edustanut Portugalia.

Pedro Pichardo, miesten kolmiloikka

Urallaan 18 metrin rajankin ylittänyt Pedro Pichardo on tällä kaudella loikkinut 17,95 metriä. Tulos syntyi Eugenessa, jossa voittomarginaali kasvoi 40 senttiin.

Edellisten kisojen aikaan Pichardo edusti vielä synnyinmaataan Kuubaa. Hän loikkasi Portugaliin riitauduttuaan maansa yleisurheiluliiton kanssa. EM-kisoissa Pichardo on omassa kastissaan. Kukaan muu EM-kisojen kilpailija ei ole ylittänyt edes 17,5 metriä tällä kaudella.

Kristjan Čeh heitti Eugenessa MM-kisojen kisaennätyksen.

Kristjan Čeh, miesten kiekonheitto

Tällä kaudella ennätyksensä 71,27 heittänyt Kristjan Čeh joutui viime vuonna ihmissuhdekohun keskelle ja päätyi vaihtamaan valmentajaa. Edellisen valmentajan mielestä Čehin kihlatulla, virolaisella moukarinheittäjällä Anna Maria Orelilla ei ollut enää asiaa harjoituksiin, koska tämän läsnäolo häiritsi Čehiä.

Čeh päätti vaihtaa valmentajaa ja luotsina aloitti virolainen Gerd Kanter. Eugenesta yhteistyön tuloksena tuli maailmanmestaruus. Münchenissä mukana on koko Eugenen kärkiviisikko, mukaan lukien ilman mitalia jätetty Ruotsin Daniel Ståhl.

Ståhlin arvio slovenialaisen Čehin potentiaalisesta on hurja.

”Čeh on vielä nuori ja voi heittää lähitulevaisuudessa 77 metriä”, Ståhl sanoi vuosi sitten STT:n mukaan Kuortaneen gp-kisoissa.

Jos ruotsalaisen arvio pitää kutinsa, 23-vuotiaasta slovenialaisesta tulee lajin ME-mies. Tämän hetken ennätys on Jürgen Schultin 74,08.