Teivon T75-kierros on varsinaista tykitystä sekä urheilullisesti että pelillisesti. Urheilullinen taso on huipussaan käytännössä jokaisessa T75-lähdössä. Yksikään kohde ei jätä myöskään pelillisesti löysiä.

Kierroksen paras suosikkivarma löytyy Tammakriteriumin finaalista. Vaikka kolmivuotiaat varsat kehittyvät kaikki kohisten, uskon ikäluokan tammalähtöjä tähän asti hallinnoineen Ava Di Alessian olevan edelleen päätään muita pidempi. Kun Ava Di Alessian voi perustellusti odotella tässä pääsevän kolmosradaltaan keulaan, ei sitä vastaan pelaaminen kiinnosta.

Toiseksi varmaehdokkaaksi tarjoan ideahakua kierroksen tasaisimmin pelattuun toiseen kohteeseen. Lumi-Rami on aina tiedetty erittäin lahjakkaaksi menijäksi. Oriin kauden aloitus on ollut ohdakkeinen, sillä tältä vuodelta sillä on alla vasta neljä kisaa.

Jyväskylän viimekertaisen startin perusteella Lumi-Rami on nyt kunnossa ja vahvan nousuvireinen. Oritta puoltaa lisäksi juoksuradan lähtöpaikka ja se, että perusmatkalla on yhden poisjäännin jälkeen vain kolme kilpakumppania.

Päivän toisessa suurkilpailussa, Suurmestaruusajossa, suosikkikaksikko Global Withdrawal–Run For Royalty erottuu muista lähtöpaikkojensa takia. Sisimmiltä radoilta niillä on suuret mahdollisuudet saada onnistuneet juoksut.

Haluan lähtöön mukaan myös yhden jättimaistuvan yllättäjäkandidaatin. Superlahjakas Consalvo esitti pari viikkoa sitten juuri Suurmestaruusajon karsinnoissa mahtikirillään sellaista nousukuntoa, että vähän pelattuna se kuuluu kolmosradaltaan kupongille mukaan mahdollisena potinnostajana.