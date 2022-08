Olli Kokko karsiutui satasen rintauinnissa ja Ari-Pekka Liukkonen 50 metrin perhosuinnissa.

Rooma

Matti Mattsson eteni sadan metrin rintauinnin välieriin uinnin EM-kisoissa Roomassa. Mattsson kellotti alkuerissä ajan 1.00,68.

”Hiukan suttaamista se oli, kroppa ei ollut niin hereillä kuin olisi tarvinnut. Ihan jees”, Mattsson sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Olli Kokko ui ajan 1.01,94, mikä jäi vain sekunnin sadasosan hänen ennätyksestään, mutta ei riittänyt välieräpaikkaan.

”Tosi hyvä alku. Vaikka se on vain minuutti, se on pirun pitkä aika. Siinä ehtii miettiä kaiken syntymästä kuolemaan. Kun ui lähelle ennätystä, se on hyvä. Tämä on minulle sivulaji”, Kokko sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Ari-Pekka Liukkonen ui 50 metrin perhosen alkuerässä ajan 25,09 ja karsiutui jatkosta oltuaan alkuerien 51:s.

”Aika raskaalta (tuntui). Sinänsä se oli odotettavissa, että voi olla aika kankeaa ja tahmeaa. Ensimmäinen 25 metriä tuntui yllättävän hyvältä siihen nähden, mitä perhonen on tällä kaudella ollut. Tämä oli hyvä valmistava happoveto viimeistelyyn. Huomenna sadan metrin vapaa tuntuu varmasti vielä pahemmalta, mutta sitten saa pari päivää palautella”, Liukkonen kertoi Ylen tv-haastattelussa.