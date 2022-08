EuPan puheenjohtaja Jaana Kuusilehdon mielestä yksi selkeä soihdunkantaja voisi olla satakuntalaiselle jalkapallolle hyväksi. Kahden viime vuoden aikana yhteistyötä on tehty Porissa kolmen eri seuran kanssa.

Kuplahallista on jo pystyssä ovet ja tekonurmikin on Eurassa paikoillaan. Noin kuukauden kuluttua kyseiselle paikalle pitäisi nousta itse kuplahalli, jonka pystyttäminen vaatii noin 50 henkilön työpanoksen.

Eura

Euran Pallolla on edessä mielenkiintoinen syksy. On tapahtumassa jotain sellaista, jota on jo pitkään odotettu.

Ennen talven alkamista Euraan pitäisi nousta kuplahalli, joka toimii EuPan pelaajille ja muillekin alueen jalkapalloilijoille mainiona harjoittelupaikkana talvisin. Halli on tulossa aivan seuran kotikenttänä toimivan Euran Wembleyn viereen.