Olympiapronssimitalistin EM-kisat alkavat sadan metrin rintauinnilla torstaina.

Rooma

Matti Mattsson vietti osan keskiviikon aamupäivästä verryttelemällä Roomassa EM-kisa-altaassa, jossa hänen kisansa alkavat torstaina sadan metrin rintauinnin alkuerillä. Roomassa kisataan poikkeuksellisesti ulkoaltaassa ja ilman lämpötila oli keskiviikkona yli 30 astetta.

”Uuden edessä ollaan, en ole kymmeneen vuoteen kilpaillut ulkona. Viimeksi se oli tässä samassa altaassa vuonna 2012. Ei näistä ulkokisoista ole liikaa kokemusta, ja lämpö tuottaa omat juttunsa, mutta asiassa ei ole ongelmaa, jos ei siitä tee ongelmaa. Pyrin välttämään auringossa oloa, enkä mene liian aikaisin altaaseen kikkailemaan”, Mattsson kertoi puhelimitse.

Kesäkuussa Budapestissä uiduissa MM-kisoissa Mattsson oli 200 metrin rintauinnissa kahdeksas. Hänen finaaliaikansa 2.09,65 jäi yli 2,5 sekuntia Tokion olympiakisoissa uidusta Suomen ennätyksestä 2.07,13.

”MM-kisoissa tiesin, että en ole ennätyskunnossa. Uskon, että kroppa on nyt paremmassa kunnossa kuin MM-kisoissa.”

Riisiä ja perunaa

Uskon taustalla on kevättä paremmin sujunut kesäharjoittelu.

”Huhtikuu oli äärimmäisen huono. Kropassa kaikki oli kunnossa, mutta jostain syystä se ei vain ottanut kovaa treeniä millään vastaan. Valmistautuminen meni vähän pipariksi, ehkä MM-uinnit tulivat liian nopeasti, mutta heinäkuussa saatiin tehtyä sellaisia treenejä kuin piti”, Mattsson kertoi.

Epäonnistuneiden harjoitusten lisäksi Mattsson kärsi MM-kisoissa vatsavaivoista.

”Kun taustalla minulla on keliakia, jotain väärää tuli syötyä ja kehossa oli vähän ongelmia. Kun ulkomailla sanotaan, että ruoka on gluteenitonta, pakko siihen on uskoa. Nyt olen syönyt kuivaa ruokaa, pitkälti riisiä ja perunaa, ei mitään soosia sen kanssa”, Mattsson kertoi.

Roomassa Mattssonin ohjelmassa ovat sekä sadan että kahdensadan metrin rintauinnit. Sadan metrin alkuerät uidaan torstaina, kahdensadan metrin lauantaina.

”Satasella hyvänä päivänä EM-tasolla finaalipaikka on otettavissa. Se on hyvä kakkosmatka. Pitkään en uinut sitä arvokisoissa, mutta nyt sekin on otettu mukaan. Se on kehittynyt, ja se on ihan kiva matka minulle. Mutta jos pääsee finaaliin, kahdensadan metrin alkuerä on seuraavana päivänä, joten palautumiseen täytyy panostaa.”

”Toistaiseksi nautitaan”

Viime vuonna Mattsson voitti olympiapronssin Tokiossa ja kuittasi vuoden lopuksi myös Vuoden urheilijan tittelin. Uransa suurimman menestyksen jälkeen hän kertoi tahtovansa välttää virheen, jonka hän teki 2013 voitettuaan MM-pronssia. Tuolloin hän innostui kiristämään harjoittelua liikaa.

”Kyllä olen mielestäni onnistunut siinä hyvin. En tiedä, onko treeniruuvia kiristetty vai löysätty, mutta takana on kohtuu onnistunut kausi, enkä ole tehnyt samaa virhettä kuin aikoinaan. Ei ole tehty liikaa”, Mattsson arvioi.

Mattssonin arkielämässä urheilu-uran huippuhetket eivät muuttaneet mitään.

”Samoja kaakeleita lasketaan edelleen ja sama perheenisä olen kuin ennenkin. Ehkä osaan nauttia tekemisestä enemmän. Tämä on vain uintia, ei sen enempää, ja teen tätä niin kauan kuin nautin siitä. Toistaiseksi nautitaan.”