Loputkin Müncheniin yleisurheilun EM-kisoihin lähtevästä joukkueesta nimettiin maanantaina.

STT

Suomen joukkue yleisurheilun EM-kilpailuihin 15.–21. elokuuta Müncheniin sai maanantaina lopullisen muotonsa.

Urheiluliitto valitsi joukkueeseen viimeisinä miesten keihäänheittoon Toni Kuuselan, naisten moukarinheittoon Sara Killisen sekä ryhmät naisten molempiin viesteihin ja miesten pikaviestiin varajuoksijoineen.

EM-joukkueen koko on lähes 70 urheilijaa.

”Müncheniin lähtee 69 urheilijaa. Lisäksi meillä on seitsemän Suomeen jäävää varaurheilijaa”, kertoi Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen tiedotteessa.

Miesten keihäänheitossa Toni Keränen ja Topias Laine ovat ensimmäinen ja toinen kotiin jäävä varaurheilija. Naisten moukarinheitossa varaurheilija on Suvi Koskinen.

Kemppinen ei kuntoutunut

Miesten 4x100 metrin viestiin nimettiin Niko Kangasoja, Oskari Lehtonen, Samuel Purola, Samuli Samuelsson, Eino Vuori ja Santeri Örn.

Naisten 4x100 metrille nimettiin Lotta Kemppinen, Anniina Kortetmaa, Johanna Kylmänen, Aino Pulkkinen ja Anna Pursiainen.

Kemppistä ei kuitenkaan EM-kilpailuissa nähdä. Hänen sijastaan kisoihin matkustaa alun perin varaurheilijaksi valittu Jenna Kokkonen.

Kemppistä on kiusannut kipu vasemman akillesjänteen tuntumassa. Sitä on kuntoutettu, ja Kemppinen on harjoitellut, mutta ei ole tänä kesänä kilpaillut.

Naisten 4x400 metrin viestiryhmään nimettiin Mette Baas, aiturit Kristiina Halonen ja Viivi Lehikoinen, Calissa alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen 4x400 metrin viestijoukkueessa juossut Veera Mattila, 800 metriä EM-kilpailuissa juokseva Eveliina Määttänen sekä 400 metrin juoksijat Aino Pulkkinen ja Milja Thureson.

Helander toipuu selkäkrampistaan

Alun perin EM-joukkueeseen valittu kilpakävelijä Veli-Matti Partanen jää pois EM-kilpailuista.

”’Akulla’ on oikeassa pakarassa hermovaiva. Se tuli jo ennen Eugenen MM-kisoja eikä ole parantunut”, Partasen valmentaja Valentin Kononen totesi.

Keihäänheittäjä Oliver Helanderin kilpailu jäi Joensuun Kalevan kisoissa kesken selkäkrampin takia. Selkä tutkittiin maanantaina.

Helanderin valmentajan Tero Pitkämäen mukaan kyse on noidannuolesta, jonka pitäisi poistua 2–5 päivässä.

”Vähän se muuttaa kisoihin valmistautumista, kun 2–3 päivään ei tehdä, mitä suunniteltiin. Näkymä Müncheniin on kohtuullisen hyvä. Kisojen aikaan tästä ei pitäisi olla enää mitään jäljellä”, Pitkämäki sanoi.