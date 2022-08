Nimet samankaltaiset, lajit täysin erilaiset: ”Minulla on sama vauhti sekä satasella että kympillä”

Köyliöstä kotoisin olevat Huilan serkukset ovat osallistuneet Jukolan viestiin ja nuorten SM-kilpailuihin. Lajeina suunnistus ja pikajuoksu ovat täysin erilaisia.

Joonatan Huila (vasemmalla) on pikajuoksija ja Joona Huila suunnistaja.

Eura

Serkukset Joona ja Joonatan Huila ovat molemmat huippu-urheilijoita, mutta 25-vuotiaan Joonan ja 20-vuotiaan Joonatanin lajit ovat täysin erilaiset. Toinen onkin kestävä ja toinen nopea.

Euralaistaustainen Joona Huila on suunnistaja ja köyliöläinen Joonatan Huila on pikajuoksija. Seurakin on eri, sillä Joona edustaa Hiisirastia ja Joonatan Säkylän Urheilijoita.