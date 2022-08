Kesällä Juha Helander on hakenut lisää valmennusoppeja.

Juha Helander on päässyt nostamaan mestaruusmaljaa kahtena viime keväänä.

Pori

Musan Salaman kahteen peräkkäiseen futsalmestaruuteen valmentanut Juha Helander jatkaa seurassa myös ensi kaudella.

Helander on ollut MuSan puikoissa lähes sen koko liigahistorian ajan. Vain ensimmäisellä liigakaudella hän ei ollut valmentajana. Tulosta on tullut, sillä hän on saavuttanut valmentajana kaksi SM-kultaa ja yhden -pronssin.

Helander toimii myös naisten maajoukkueen valmennusryhmässä päävalmentja Jaakko Laitisen apuna.

Pelaajana Helander voitti aikoinaan mitaleita PoPan riveissä.

Helander on kesän aikana kouluttautunut futsalvalmentajana lisää. Hän vietti vajaan viikon Kemissä koulutuksessa, jossa opettajina olivat muun muassa miesten maajoukkueen ex-päävalmentaja Mico Martic ja espanjalainen Venencio Lopez.