Manse PP:n tähti on lyönyt tällä kaudella 95 juoksua.

Manse PP:n tähtipelaaja Siri Eskola teki lauantaina historiaa Joensuun Mailaa vastaan. Eskola löi yhden juoksun ja nosti koko runkosarjan lyötyjen juoksujen määränsä 95:een. Eskolalla on 12 kunnaria ja 83 tavallista. Samalla Eskola rikkoi yhden kauden naisten Superpesiksen runkosarjan lyötyjen ennätyksen.

Aiempi ennätys oli Janette Lepistöllä, jonka saldo oli 9+86. Molemmilla on siis lyötynä 95 juoksua, mutta Eskola nousee ennätysurheilijaksi suuremmalla kunnarien määrällä.

Manse hävisi lauantaina Joensuun Mailalle ja teki vain yhden juoksun, mutta juuri sen löi Eskola.

Eskolan ennätyksestä vielä kovemman tekee se, että hän on pelannut kuluneella kaudella pääosin myös ulkokentällä eikä vain jokeripelaajana.

24-vuotias Eskola siirtyi täksi kaudeksi Manseen Jyväskylän Kirittäristä, ja on johdattanut Mansen vahvaan menoon: joukkue johtaa runkosarjaa, kun jäljellä on kaksi peliä. Eskola voi vielä siis parantaa ennätystään uusiin juoksumääriin.

Eskola voi rikkoa myös toisen ennätyksen. Tuula Rantasella on nimissään yhden kauden kunnariennätys, kun hän löi vuonna 1964 13 kunnaria. Eskola on enää yhden kunnarin päässä.

Eskola on jo käytännössä varma lyöjäkuningar. Kahtena viime vuonna tittelin voittanut Pesäkarhujen Susanna Puisto on lyönyt tällä kaudella 69 (2+67) juoksua. Sekä Mansella että Pesäkarhuilla on runkosarjassa kaksi ottelua jäljellä.

Vuonna 2019 Puisto teki parhaan saldonsa, kun hän löi 88 (1+87) juoksua. Silloin porilainen ei voittanut kuitenkaan lyöjäkuningattaruutta, kun Virkiän Janette Lepistö löi viimeisessä pelissä kahdeksan juoksua ja nousi niin ikään 88 lyötyyn juoksuun. Lepistö vei tittelin, koska hän oli lyönyt viisi kunnaria.

Yhden kauden lyötyjen juoksujen kaikkien aikojen tilastossa Puisto on sijalla neljä.