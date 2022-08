Koski on Crossfit Gamesissa sijalla 17. Jäljellä on vielä kaksi kilpailupäivää.

Porin Jonne Koski aloitti Crossfit Gamesissa komeasti, kun hän oli lajin epävirallisen MM-kisan finaalitapahtumassa avauspäivän jälkeen neljäntenä.

Avauspäivän jälkeen Koskella on ollut vaikeampaa. Hän on kolmen päivän jälkeen sijalla 17. Yhdysvaltain Madisonissa järjestettävässä tapahtumassa on jäljellä on vielä kaksi kilpailupäivää.

Koski on Crossfit Gamesin lopputapahtumassa mukana jo kahdeksannen kerran. Viime vuosi toi nykyään Espoossa asuvalle porilaiskasvatille uran toistaiseksi parhaan sijoituksen, kun hän oli kuudes. Tuloksena oli myös hänen uransa toistaiseksi suurin rahapotti (36 000 dollaria) Crossfit Gamesista.

Tällä kertaa Koski ei lähtenyt finaalitapahtumaan kovin suurin odotuksin. Hän joutui viime syksynä olkapääleikkaukseen. Pitkän toipumisjakson jälkeen hän lunasti viimeisenä kilpailijana finaalipaikan Madisoniin.