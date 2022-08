20-vuotias Jacob Ekman täydentää VaLePan keskitorjujaosaston miesten lentopalloliigassa.

Sastamala

Vammalan Lentopallon miesten lentopalloliigan joukkue hankki riveihinsä ruotsalaisen keskitorjujan Jacob Ekmanin. 20-vuotias Ekman on 210 cm pitkä ja pelasi viime kauden Ruotsin pääsarjassa Falkenberg VBK:ssa.

Ekman valittiin viime kaudella Ruotsin liigan vuoden tulokkaaksi ja hän nousi Ruotsin maajoukkueeseen.

Ekman aloitti lentopallon pelaamisen vasta 16-vuotiaana ja VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko pitääkin häntä kiinnostavana pelaajana.

”Hän on erittäin pitkä, mutta omaa hyviä tekniikoita hyökkäyksessä ja torjunnassa. Hän on ehdottomasti yksi tulevaisuuden nimiä Ruotsissa. Siirtyminen VaLePan kovaan ja ammattimaisempaan harjoitteluun on askel, jonka Jacob mielestäni juuri tarvitsee”, Kangaskokko kertoo VaLePan tiedotteessa.

VaLePa voitti viime kaudella Suomen mestaruuden. Joukkueen keskitorjujakolmikko tulevalla kaudella on Ekman, Severi Savonsalmi ja Mikko Karjarinta.