Rovanperä metsästää ensimmäistä ykköstilaa kotiteiltään.

Toyotan Kalle Rovanperä avasi Suomen MM-rallin neljännellä sijalla, kun kisa pärähti käyntiin perinteisellä Harjun kaupunkierikoiskokeella. Avauspätkän kärkeen ajoi Hyundain Thierry Neuville ennen tallikaveri Ott Tänakia sekä Toyotan Takamoto Katsutaa.

Jo viisi voittoa tällä kaudella ajanut Rovanperä metsästää uran ensimmäistä ykköstilaa kotiteiltään. MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava nuori mies ei kuitenkaan aio väkisin voitosta vääntää.

”Tilannetta pitää ajatella fiksusti. Kisan kulkuun vaikuttaa kuitenkin se, että jos pitää hirveästi riehua voittokamppailua varten, se ei kannata. Loppukauden kisat pitää ajaa järkevästi läpi ja tuoda hyvät pisteet joka kilpailusta mestaruutta ajatellen”, Rovanperä sanoi.

”Pitää yrittää ajaa fiksusti ja olla hyvin hereillä huomenna, että ei hävitä liikaa aura-autona. Toki voitosta halutaan kamppailla.”

Esapekka Lappi kirjautti Toyotallaan Harjulla seitsemänneksi parhaan ajan. Pieksämäkeläinen haluaa vähintään palkintopallille Jyväskylässä, mutta myös vuoden 2017 voiton uusiminen kiinnostaa.

”Ainahan sitä tekisi mieli voittaa, mutta ei sitä väkisin lähdetä hakemaan. Podium on kuitenkin ihan realistinen tavoite perussuorituksella. Olen ollut aina täällä vahva, joten paineita ei ole”, Lappi kertoi.

”Fiilikset on ihan sairaan hyvät. Komea keli ja paljon yleisöä penkalla. Lähdetään ajamaan omaa ajoa huomenna. Olen varma, että se riittää korkealle.”

”Suomen ralli on nopeuskilpailu”

Jari-Matti Latvalan johtama Toyota lähtee suurena ennakkosuosikkina kotikisaansa, sillä onhan Jyväskylässä päämajaansa pitävä japanilaismerkki voittanut jokaisen Suomen rallin vuodesta 2017 lähtien, kun tiimi palasi takaisin sarjaan.

”Suomen ralli on nopeuskilpailu. Täällä ei ole aikaa hakea vauhtia. Kun lähdetään vetämään, kaasu on pidettävä koko ajan pohjassa. Mitään ongelmia ei kestä tulla tai muuten peli on voiton suhteen pelattu”, Latvala summaa menestysreseptin.

”Tämän kilpailun voittaminen vaatii täydellistä viikonloppua. Myös tuuria pitää olla pikkuisen mukana.”

Fordilla ensimmäistä kisaansa Rally1-autolla ajava Jari Huttunen säväytti Harjulla viidenneksi parhaalla ajalla.