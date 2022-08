Koripalloilija Brittney Griner on tuomittu yhdeksän vuoden vankeus­rangaistukseen huumeiden salakuljettamisesta Venäjällä. Griner sai myös miljoonan ruplan sakot.

Yhdysvaltalainen koripallotähti Brittney Griner sai torstaina tuomion huumeiden hallussapidosta ja salakuljettamisesta Venäjällä. Griner tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen ja miljoonan ruplan (noin 16 000 euron) sakkoihin.

Oikeuden mukaan Griner teki rikoksen tarkoituksellisesti.

31-vuotias Griner sai syytteet huumeiden salakuljettamisesta Venäjällä, kun hänen matkalaukuistaan löydettiin kannabisöljyllä täytettyjä sähkötupakka­patruunoita Moskovan lentokentällä helmikuussa.

Syyttäjä vaati Grinerille yhdeksän ja puolen vuoden vankeustuomiota. Syyttäjän mukaan Griner oli tahallisesti salannut laittoman aineen tuomisen maahan ja väittänyt, ettei hänellä ollut mitään tullattavaa.

Grinerin asianajajat kertoivat olevansa pettyneitä tuomioon ja aikovansa valittaa siitä.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi Grinerin tuomiota välittömästi sen tultua julki. Bidenin mukaan tuomiota on ”mahdoton hyväksyä” ja Venäjän tulisi vapauttaa koripalloilija välittömästi.

Griner on myöntänyt syyllisyytensä. Hän vetosi oikeudessa siihen, ettei hänen tarkoituksensa ollut tuoda kannabista Venäjälle, saati käyttää sitä.

”Tarkoitukseni ei ollut rikkoa lakia. Se oli rehellinen virhe, ja toivon, ettei se päätä elämääni täällä”, Griner sanoi torstaina oikeudessa ja pyysi samalla anteeksi joukkueeltaan ja perheeltään.

Brittney Griner matkalla oikeusistuntoon torstaina.

Brittney Griner kuunteli oikeuden päätöstä Himkissä Moskovan ulkopuolella torstaina 4. elokuuta.

Griner on kertonut aiemmin, ettei hän ymmärrä, miten sähkötupakan patruunat olivat päätyneet hänen matkatavaroihinsa.

”Jos pitäisi arvata, luulen, että se johtui kiireessä pakkaamisesta. Olin toipumassa koronavirustartunnasta ja stressasin pakkaamista, sillä minun piti varmistaa, että koronavirustestit olivat mukana”, Griner kertoi viime viikolla.

Grinerin mukaan hänelle oli määrätty lääkekannabista Yhdysvalloissa kroonisten vammojen hoitoon kauden ulkopuolella.

” Venäjän uumoiltiin pyrkivän käyttämään Grineria vankienvaihdossa.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat käyneet viime aikoina neuvotteluja vankienvaihdosta, jonka myötä Griner ja vakoilusta tuomittu entinen merijalkaväen sotilas Paul Whelan pääsisivät palaamaan Yhdysvaltoihin.

Vastineeksi luovutettaisiin venäläinen asekauppias Viktor But. But tunnetaan lempinimellä ”kuolemankauppias”. Hänet on tuomittu 25 vuoden vankeuteen Yhdysvalloissa vuonna 2011.

Griner pidätettiin tämän vuoden helmikuussa, muutamia päiviä ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan. Yhdysvaltojen hallinnon mukaan pidätys tehtiin virheellisin perustein, ja Venäjän uumoiltiin pyrkivän käyttämään Grineria vankienvaihdossa.

Presidentti Joe Bidenin mukaan Yhdysvallat jatkaa sinnikkäästi työtään yrittää saada Griner ja Whelan takaisin kotiin.

Jekaterinburgissa Venäjällä viime talvena pelannut Griner on on voittanut urallaan kaksi olympiakultaa, kaksi MM-kultaa, WNBA:n mestaruuden ja yliopistosarja NCAA:n mestaruuden.