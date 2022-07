Huippu-urheilijat kunnioittavat toisiaan ja nauttivat paitsi omastaan myös toistensa menestyksestä, kirjoittaa Kosti Rasinperä.

Jälleen ovat huippu-urheilua tuulettaneet. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö on nimennyt arviointiryhmän, jonka tehtäväksi annettiin sanoa, mitä huippu-urheilu nykyisellään on. Edellinen vastaavanlainen tutkimus on vuodelta 2007, ja sen oli teettänyt valtion liikuntaneuvosto.

Arviointiryhmään oli kelpuutettu nyt viisi jäsentä, joista kukin on kirjoittanut oman osuutensa. Maksua vastaan urheilujärjestöt ja muut asiasta kiinnostunet voivat ministeriöltä ne hankkia. Koulutukseltaan jotkut kirjoittaneista edustavat tohtoritasoa. Tästä tulisi vetää se johtopäätös, että arviointeja tulisi pitää lopullisena totuutena huippu-urheilussa.

Vain yhden kirjoittajan aatoksiin olen voinut tutustua. Ryhmän jäsen, apulaisprofessori Markku Jokisipilä selosti omaa kohtaansa Helsingin Sanomissa (9.7.2022). Hänen tehtävänsä oli ruotia huippu-urheilua nyky-yhteiskunnassa, mutta oliko myös antaa suosituksia tilanteen parantamiseksi.

”Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yksilöiden itsemäärittelyvaltaa korostava ihmisoikeusliberalismi tekee vaikeammaksi perustella mitä tahansa sellaista toimintaa, jossa ihmiset asetetaan keinotekoiseen paremmuusjärjestykseen”, Jokisipilä kirjoitti.

Toivottavasti olen väärässä, mutta käsitän yhdenvertaisuudella tarkoitettavan tasapäistämistä. Kukaan ei ole mikään, sanoi Ilmari Turjan kirjassa Faaleri-vainaa.

Joka on ollut näkemässä urheilijoiden MM- tai olympiakisojen yhdessäoloa ja elämää kisakylässä, on saanut nähdä, miten maailman valionuorison edustajat viihtyvät yhdessäolostaan. Eri rotuihin, uskontoihin, sosiaaliryhmiin, poliittisten järjestelmien ja omia kieliään puhuvien maiden urheilijat viihtyvät toistensa seurassa, syntyy pysyviä ystävyyssuhteita yli kaikkien rajojen.

Missä on se ”ihmisoikeusliberalismi”, joka katkeroittaa, kun joku on kilpailun maalissa ennen toisia, kun joku joukkue päihittää muut, kun joku hyppää mäestä pidemmälle kuin muut, joka ampuu toisia tarkemmin, joku soutaa itseä kestävämmin ja nopeammin? Tipotiessään! Huippu-urheilijat kunnioittavat toisiaan ja nauttivat paitsi omastaan myös toistensa menestyksestä. Tämän ilmiön todistaja olen yli kymmenestä kisakylästä.

”Liikuntapolitiikkamme painopiste on ollut massojen liikuttamisessa”, Jokisipilä jatkaa.

Kyllä on, ja siihen ovat myös kilpa- ja huippu-urheilua ohjelmassaan pitävät järjestöt aina vastanneet vuoden 1941 maaottelumarssista ja kansanhiihdoista alkaen. Missä huippu- ja kuntourheilu kohtaavat paremmin toisensa kuin Jukolan viestissä? Lasten urheilu on tuttua puuhaa urheiluseuroissamme. Valtakunnalliset suurkisat ja liittojuhlat ovat järjestäytyneen urheiluväen valtavan työmäärän tulosta. Kilpa- ja huippu-urheilua ohjelmassaan pitävillä urheilujärjestöillä on sydäntä ja aikaa myös ”sport for all” -liikunnalle.

Jopa huippu-urheilun pesäkkeelle, Kansainväliselle olympiakomiteallekin, se on tuttua.

Huippu-urheilussa on esiintynyt myös kunniatonta, jopa rikollista toimintaa. Niitä vastaan on urheilujärjestöissä käyty. Dopingin vastaisessa taistelussa on testien kehittämisessä saavutettu tuloksia, ja ne tarkentuvat koko ajan. Pohjoismaiset olympiakomiteat ovat aikanaan olleet aloitteentekijöinä verestä otettavien testien aikaansaamiseksi. On esiintynyt rikoksia kansainvälisten järjestöjen johtajien toimissa, ja niihin on puututtu, myös vanhoihin tapauksiin.

Kun huippu-urheilun asemaa ja merkitystä arvioidaan oppineiden henkilöiden voimin, odottaisi näkemyksiinsä perusteluja lähdeviittauksin ja tutkimustuloksin. Esimerkiksi niihin tutkimuksiin, jotka kertovat kansalaisten suhtautumisesta urheilijoittemme osallistumisesta kansainvälisiin arvokilpailuihin.

Muuten esityksensä ovat pelkkiä mielipiteitä – ja niitähän riittää joka lähtöön.

Kirjoittaja toimi Suomen Olympiakomitean pääsihteerinä vuosina 1977–1996.