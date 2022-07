Philip Pritchard on vartioinut Stanley Cupia 34 vuotta: ”Aina jotain pieniä kolhuja ja korjauksia tulee”

Stanley Cup vieraili lauantaina Nousiaisissa Mikko Rantasen juhlissa.

Urheilun himotuimpiin palkintoihin lukeutuva Stanley Cup -kannu vieraili lauantaina suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen juhlissa Nousiaisissa. Jääkiekon NHL:n mestaruuspystillä riittää vientiä, kun kannu kiertää mestarien kotikontuja. Ennen Suomeen saapumista palkinto on kulkenut ympäri Eurooppaa.

Maljan arvosta kertoo paljon se, että kannua vartioidaan koko ajan silmä tarkkana. Pystistä ovat vastuussa Toronton Hockey Hall of the Famen työntekijät.

”­Olemme vierailleet jo Tšekissä, Saksassa, Ruotsissa ja nyt Suomessa”, kertoi Hockey Hall of Famesta pystinvartija, tarkemmin ”Keeper of the Cup”-tittelillä tunnettu Mike Bolt.

”Olen vartioinut pyttyä vuodesta 2000, joten olen nähnyt aika monet mestaruusjuhlat”, Bolt totesi.

Kanadalainen Philip Pritchard on vartioinut pystiä Boltiakin kauemmin, jo vuodesta 1988.

”34 vuotta olen vartioinut Stanley Cup -kannua ja kierrellyt voittajien kotimaissa. Seuraavaksi matkaamme Tampereelle Colorado Avalanchen maalivahtivalmentajan Jussi Parkkilan luokse. Suomesta lennämme Kanadaan ja siellä käymme läpi Avalanchen kanadalaisten juhlat”, Hall of the Famen varapresidentti ja pystinvartija Pritchard pohti.

Utelut siitä onko pysti kokenut kovia tämän vuoden juhlissa, jää arvoitukseksi.

”Aina jotain pieniä kolhuja ja korjauksia tulee, mutta maltillisesti on juhlittu ja kannu on kestänyt hyvin juhlat”, torontolainen Bolt sanoi.

”Me tykätään hengata mestarien kanssa ja saadaan matkustaa, siksi tämä työ on mieluinen”, Pritchard naurahti.