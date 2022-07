San Jose Sharksia melkein koko uransa edustanut Patrick Marleau on eniten NHL:n runkosarjaotteluita pelannut pelaaja.

Jääkiekon NHL:ssä pelaava San Jose Sharks jäädyttää hyökkääjä Patrick Marleaun pelinumeron 12.

Syyskuussa 43 vuotta täyttävä Marleau lopetti reilu vuosi sitten pelaajauransa, jonka aikana hän edusti lähes koko ajan San Josea.

Seura varasi Marleaun vuonna 1997 ja päästi nuorukaisen tositoimiin heti varausta seuranneella kaudella. Marleau pelasi joukkueessa yhtäjaksoisesti 20 kautta, kunnes hän siirtyi pariksi kaudeksi Toronto Maple Leafsiin.

Paluu San Joseen jäi lyhyeksi, ja hyökkääjä piipahti vielä Pittsburgh Penguinsissa ennen jäähyväiskauttaan 2020-21.

Marleau on eniten NHL:n runkosarjaotteluita pelannut pelaaja. Hän tahkosi 1 779 ottelua pistein 566+631=1 197. San Josessa hän pelasi 1 607 ottelua pistein 522+589=1 111. NHL:n verkkosivujen mukaan hän on San Josen seurahistorian paras maalintekijä ja pistemies. Syöttöpinnoissa edellä on vain Joe Thornton (804).

Marleaun pelinumero jäädytetään ensi kaudella 25. helmikuuta.