”Uramme olivat aina hänen ja Lewiksen kanssa vahvasti sidoksissa toisiinsa. Menetämme yhden kolmesta”, Fernando Alonso kuvaili kolmikon suhdetta.

Formula 1:n nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel kertoi torstaina, että hän päättää uransa tämän kauden jälkeen.

”Tavoitteeni ovat siirtyneet mestaruuksien voittamisesta siihen, että näen lapsieni kasvavan”, Vettel kertoi perusteluiksi.

Mercedeksen Lewis Hamilton reagoi Vettelin lopettamis­päätökseen tunteikkaasti viestipalvelu Twitterissä.

”Seb, on ollut kunnia kutsua sinua kilpakumppanikseni ja vielä suurempi kunnia kutsua sinua ystäväkseni. Tämä laji on lopettaessasi parempi kuin aloittaessasi, mikä on aina tavoitteena. En epäile yhtään, etteikö se, mitä sinulla on edessä seuraavana, olisi jännittävää, merkityksellistä ja palkitsevaa.”

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Hamilton ja Fernando Alonso sanoivat molemmat, että Vettel on ”lajin legenda”.

Vettel voitti maailmanmestaruudet peräkkäisinä vuosina 2010–2013. Hänellä on kolmanneksi eniten gp-voittoja, 53. Edellä ovat vain Hamilton (103) ja Michael Schumacher (91).

”On surullista kuulla, että hän lopettaa. Hän on yksi vaikuttavimmista F1-kuljettajista koskaan. Olen todella ylpeä siitä, että olen ollut mukana samaan aikaan hänen kanssaan”, Hamilton sanoi.

”Neljä mestaruutta ja legenda, ei vain kuljettajana vaan myös ihmisenä. Tulemme kaipaamaan häntä ja kamppailuja radalla. Uramme olivat aina hänen ja Lewiksen kanssa vahvasti sidoksissa toisiinsa. Menetämme yhden kolmesta. Toivotan hänelle kaikkea parasta ja paljon onnellisuutta”, Alonso puolestaan kertoi.

Hamilton ylisti myös Vettelin aktivismia ja toimia ilmastokriisin torjumisessa viime vuosina.

”Hän on kaikista tietoisin näistä asioista. Haluaisin ajatella, että olen samalla tasolla hänen kanssaan, yhtä tietoisena siitä vaikutuksesta, mikä meillä on ja mitä voimme tehdä.

Vettel kertoi lopettamispäätöksensä yhteydessä, että hän aikoo toimia tulevaisuudessa ympäristön eteen.

”Toivon, ettei niin olisi, mutta valitettavasti ilmastokriisi on osa tulevaisuuttamme”, hän totesi.