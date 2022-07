MuSa nousi vain kahden pisteen päähän B-lohkon nelossijasta.

TamU–MuSa 1–2 (1–1)

Kakkosen B-lohkon kamppailussa Musan Salama vei tärkeimmän osa-alueen, maalit nimiinsä perjantaina.

Matias Koskisen ja Jussi-Pekka Rämän onnistumiset riittivät 2–1 (1–1) -voittoon Tampere Unitedista, joten MuSan nousu kohti kärkinelikkoa jatkuu.

Kun Rämä puski MuSan johtoon, pelin kuva muuttui katkonaiseksi. Varoituksia jaettiin tasatahtiin kuin liukuhihnan tuottamana. Nopeimman sellaisen sai MuSan Santeri Kotila, joka vaihdettiin jo aiemmin varoitetun Jussi Lemion paikalle. Kotila viivytteli rajaheitossa varoituksen arvoisesti vain kuusi minuuttia vaihdon jälkeen.

Kummastakin joukkueesta korttia katseli seitsemän pelaajaa. Tämän lisäksi porilaisten vaihtopenkille annettiin varoitus. Kotijoukkueesta toinen varoitus penkille johti ulosajoon ottelun viimeisillä hetkillä.

MuSan peli alkoi vauhdikkaasti. Ensimmäinen kymmenminuuttinen vietettiin lähes kokonaan Tampere Unitedin päädyssä, kun porilaiset painoivat päälle jatkuvasti. Tulos jäi vielä tässä vaiheessa puuttumaan, ja pelin asetelmat tasoittuivat ensimmäisen jakson edetessä.

Maalinteon aloitti tamperelaisjoukkue. Porilaisten maalivahdilta Daniel Skrettebergiltä lipsahti kohti tullut pallo torjunnasta pelattavaksi, ja Anton Bright kuittasi siitä ottelun avausmaalin.

Vastaavasti MuSa osui muutama minuutti myöhemmin, kun Juuso Aaltoa rikottiin rangaistusalueella. Hieman vastoin odotuksia rangaistuspilkulle asettui kapteeni Jussi Välilä, sillä usein Aalto on nähty itse laukomassa rangaistuspotkuja.

Välilän vedon Antti Kuusinen torjui mainiosti, mutta Koskinen iski paluupallon tamperelaisten maaliin.

Salamalle kolmeen pisteen voitto teki hyvää. Porilaisjoukkue valahti alkukaudella lohkon häntäpäähän, mutta viime aikojen esitykset ovat nostaneet porilaiset tosissaan kamppailemaan sijoituksesta neljän parhaan joukkoon.

MuSan sijoitus on tällä hetkellä seitsemäs, mutta eroa neljäntenä olevaan FC Honka Akatemiaan on vain kaksi pistettä. Vastaavasti putoajan paikka on kuuden pisteen päässä Salaman takana.

Porilaisten paras maalintekijä on ollut Rämä, jolle perjantain osuma oli kauden kuudes.