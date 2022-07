Manchester City ja Liverpool kohtaavat lauantaina Community Shield -ottelussa. Luvassa on nuorten hyökkäyspään hankintojen ensikohtaaminen.

Manchester City ja Liverpool tavoittelevat kauden ensimmäistä pokaalia lauantaina FA Community Shield -ottelussa. Siinä kohtaavat edellisen kauden Valioliigan voittaja (City) ja FA Cupin voittaja (Liverpool).

Tähtihyökkääjä Erling Haaland nähdään lauantaina ensimmäistä kertaa kilpailullisessa ottelussa Cityn paidassa. 22-vuotias norjalainen teki City-debyyttinsä viikonloppuna ystävyysottelussa Bayern Müncheniä vastaan ja onnistui maalinteossa 12 minuutissa.

”Hän teki maalin, mikä on todella tärkeää. Tämäntyyppiset maalit maalivahdin edestä – hän on aina siellä”, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola sanoi ottelun jälkeen.

”Viime vuosina Cityllä ei ole ollut kaltaistani hyökkääjää, joten tietysti olen nähnyt itseni tällaisissa tilanteissa. En ole yllättynyt”, Haaland sanoi itse avausmaalinsa jälkeen.

Hän kommentoi myös yhteispeliään Cityn toisen tähtihyökkääjän Jack Grealishin kanssa.

”Hän on hyvä, mutta hänen pitää kehittyä ja minun pitää kehittyä. Pidän ensivaikutelmasta, joten meillä tulee olemaan hauskaa.”

Toinen kiinnostava hyökkäyspään hankinta on Benficasta Liverpooliin siirtynyt Darwin Núñez. 23-vuotias uruguaylainen teki viime viikolla ystävyysottelussa RB Leipzigia vastaan peräti neljä maalia, mutta ei onnistunut laittamaan palloa tyhjään maaliin avausottelussaan Manchester Unitedia vastaan.

”Se on paras tapa hiljentää kaikki puheet. Hän on erilainen hyökkääjä, mitä meillä on ollut, mutta erittäin hyvä sellainen”, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp sanoi Núñezin neljän maalin pelin jälkeen.

Liverpoolilla on ottelun alla loukkaantumishuolia, sillä maalivahti Alisson Becker ja hyökkääjä Diogo Jota eivät ole kokoopanossa.

”Alisson harjoitteli tänään enemmän kuin toissa päivänä, joten hän on varmasti käytettävissä Fulham-ottelussa, mutta ei viikonloppuna”, Klopp kertoi torstaina viitaten Liverpoolin Valioliiga-avaukseen Fulhamia vastaan.

”Sama pätee Diogoon, hänen toipumisessaan kestää hetki, valitettavasti”, hän jatkoi.