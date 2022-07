Talouskurimuksessa kärvistelevä seura sai ”talkoolaisen”: ”Hän ymmärtää seuran taloudellisen tilanteen”.

Helsinki

Miesten jalkapalloliigassa viimeisenä oleva ja talousvaikeuksien myötä viime ajat otsikoissa ollut Helsingin IFK hamuaa kovasti kuiville ahdingosta. Torstaina seura räväytti tiedolla uudesta pelaajasta, jonka toivotaan auttavan. Ja nimeä ei tuoreelta hifkiläiseltä puutu: Roman Eremenko on yksi kaikkien aikojen suomalaispelaajista.

Keskikenttäpelaaja Eremenkon, 35, sopimus kattaa loppukauden. HIFK:n toimitusjohtaja Jarno Salmivuori kuvaa, kuinka Eremenkon ex-maajoukkueluotsi, nyt HIFK:ta valmentava Mixu Paatelainen ansaitsee ansiota taiturin ”kaappauksessa”.

”Heillä on pitkä yhteinen suhde, tämä on pitkälti Mixun ansiota. Ja Romanilla on valtava halu pelata, tämä on tosi iso juttu hänelle”, Salmivuori kertoi.

Eremenko liittyi seuran harjoitusvahvuuteen muutama viikko sitten.

”Asia johti toiseen, ja nyt olemme tässä tilanteessa. Yritän auttaa parhaalla mahdollisella tavalla joukkuetta. Paikat ei luonnollisesti ole täysin samassa kunnossa kuin ennen, mutta työnteolla päästään taas vauhtiin. Taistellaan loppuun asti, tänne ei tultu lomalle, vaan kaikki annetaan”, Eremenko sanoi seuran sivuilla.

”Roman tuo meille kokemusta ja taitoa. Hänen sitoutumisensa ja toimintansa kaikessa tuo meille ryhtiä ja esimerkkiä. Uskon, että nämä asiat myös inspiroivat ja innostavat meidän muita pelaajia. On hienoa jälleen tehdä töitä huippuammattilaisen, kuten Roman on, kanssa”, kuvaili puolestaan Paatelainen.

Talkoisiin mukaan

Kesäkuussa kävi ilmi, että HIFK olisi vaarassa ajautua konkurssiin ja tarvitsisi kipeästi uutta rahoitusta. Toimitusjohtaja Salmivuoren mukaan seurasta viime aikoina lähteneet pelaajat ovat antaneet ”budjettiimme mahdollisuuden rakentaa joukkuetta”. Viime päivinä HIFK:hon on tullut Eremenkon lisäksi kolme muuta uutta pelaajaa.

”Pelaajakustannukset ovat nyt pienemmät kuin kesäkuun lopussa oli”, Salmivuori sanoi.

Eremenko tuli ”talkoisiin”.

”Hän ymmärtää seuran taloudellisen tilanteen, ja tuli niin sanotusti talkoisiin mukaan. Raha ei ollut hänelle kynnyskysymys, vaan halu pelata, auttaa Mixua ja päästä HIFK:hon”, Salmivuori totesi.

Rangaistukset sovitettu

Eremenko pelasi edellisen kerran maamme korkeimmalla sarjatasolla Jaron paidassa vuonna 2005, jonka jälkeen suurin osa peliajasta kului hänen synnyinmaansa Venäjän kentillä. Viimeksi mies edusti Rostovia, jonka kanssa sopimus purkautui helmikuussa 2021.

Eremenkon ura kääntyi laskuun, kun hän sai vuonna 2016 kahden vuoden kilpailukiellon kokaiinia sisältäneestä dopingnäytteestä. Sen jälkeen hän ei ole pelannut maajoukkueessa. Saldo Huuhkajissa on 73 ottelua ja viisi maalia.

”Hän on saamansa rangaistuksen sovittanut. Ihminen pitää päästää eteenpäin elämässä”, Salmivuori painotti seuran suhtautumista Eremenkon menneisyyteen.

Eremenko on joukkueen käytettävissä jo ensi maanantaina, kun HIFK kohtaa kotinurmellaan Interin. Kipeästi pisteitä ja tietenkin myös taloustilanteen kirkastumista kaipaava HIFK on varma, että Eremenko auttaa niin kentällä kuin kassassa.

”Meillä on ollut todella hankala kausi, mutta risukasaankin paistaa nyt aurinko. On mieletön lahja suomalaiselle jalkapallolle, että Roman saadaan mukaan ainakin loppukaudeksi. Nautitaan tästä”, Salmivuori päätti.